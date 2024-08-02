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Aynı saldırıda yaralanan polis memuru şehit olan görev arkadaşını gözyaşları ile uğurladı

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Kastamonu'da cezaevi firarisi tarafından vurularak şehit edilen Polis Memuru Ahmet Şahan, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Törende şehidin ailesi ve aynı saldırıda yaralanan polis memuru gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Kastamonu'da cezaevi firarisi tarafından vurularak şehit edilen Polis Memuru Ahmet Şahan, düzenlenen törenle memleketine uğurladı. Törende şehidin ailesi ve aynı saldırıda yaralanan polis memuru gözyaşlarına hakim olamadı.

Kastamonu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İsmail Bayam (32) adlı şahsın annesi ve babasının yaşadığı evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'ı gören şahıs, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Şahsın kurşunlarının isabet etmesi neticesinde polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı. Daha sonra kendisini eve kitleyen İsmail Bayan, annesi S.B.'yi (52) rehin aldı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerince saldırgan şahıs öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B. (52) ise başarılı bir şekilde sağ olarak kurtarıldı.

Törenle memleketine uğurlandı

Evli ve 2 çocuk babası Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, askeri erkan, şehir protokolü, şehidin ailesi ve mesai arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, "Dün saat 9.00 sıralarında Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Şahan görevi esnasında şüpheli şahsın ateş açması neticesinde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Personelimizi şehit eden şüpheli şahıs yapılan operasyon ile ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman silah arkadaşımız 2006 yılında teşkilatımıza atanmış, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 6 yıl süren görevinin ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne atanan ve birçok başarılı göreve imza atan şehidimizin Ahmet Şahan'ın aramazından zamansız ayrılışı başta kıymetli ailesini, Emniyet teşkilatımızı ve sevenleri derinden üzmüştür" dedi.

Gözyaşları ile uğurladılar

Konuşmanın ardından Şehit Ahmet Şahan için dua edildi. Törene katılan şehidin ailesi ve silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Aynı olayda omzundan vurularak yaralanan Polis Memuru Arif Ay ise görev arkadaşının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin naaşı, dualarla memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

5 yıldır Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve evli, 2 çocuk babası olan Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan, Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Abdi köyünde toprağa verilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Şahan Kastamonu Nevşehir Hakim 3.Sayfa Politika Haberler

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