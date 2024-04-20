Aydın-Denizli Karayolu'nda Yağış Sonrası Kaza: Tır Şoförü Yaralandı

Aydın- Denizli Karayolu üzerinde etkili olan yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, yolu kapatırken, kazada tır şoförü yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında yolun kayganlaşması sonucu, sürücü tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda kontrolden çıkan tır yolu kapattı. Kazada tır şoförü hafif şekilde yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tırın yolu tamamen kapatması sonucu Denizli istikametinde yol bir süre trafiğe kapandı. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN