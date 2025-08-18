Aydın'da Yola Dökülen Yağ İki Motosiklet Kazasına Neden Oldu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Muğla Caddesi üzerinde yola dökülen yağ, iki motosikletin kayarak devrilmesine yol açtı. Olayda yaralanan sürücüler hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Muğla Caddesi üzerinde yola dökülen yağ, kısa süre arayla iki motosikletin kayarak devrilmesine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüleri ardı ardına kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bozdoğan İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
