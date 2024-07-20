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Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü

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Aydın'da uyuşturucuya geçit vermeyen İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda bahçede ağaç boyunda Hint keneviri ele geçirdi. Ev sahibi kadının, "Bunlar burada ekiliydi, ben sadece su döktüm büyüdüler" şeklindeki savunması pes dedirtti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri ağaç boyunda Hint keneviri ele geçirdi. Suçüstü yakalanan ev sahibi kadının, "Bunlar burada ekiliydi, ben sadece su döktüm büyüdüler" sözleriyle kendini savunması pes dedirtti.

Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü

BAHÇEDE HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar edilen adresin bahçesi, önce dron ile havadan denetlendi. Daha sonra ekipler H.K. (42) ile S.K'nın (38) evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri evde ve bahçede yaptığı aramada boyları 2 metre olan 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. 10 suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. gözaltına alındı.

Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü

"SU DÖKTÜM BÜYÜDÜ"

Operasyon kapsamında polis ekiplerinin eve girdiği sırada ev sahibi kadının, "Tanımadığınız bir ev değil burası. Ben buraya yeni geçtim bunlar burada ekiliydi zaten. Çıktı, su döktüm bu kadar büyüdü başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, götürebilirsiniz beni" şeklindeki savunması ve rahat tavırları pes dedirtti. Ele geçirilen Hint kenevirleri köklenip toplanarak emniyete götürülürken, şüphelilerin İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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