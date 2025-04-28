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Aydın'da Tüfekli Cinayet Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Aydın'da Tüfekli Cinayet Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü. Şüpheli F.Ü., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Aydın'da tüfekli cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürülürken, jandarma tarafından yakalanan cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Nisan Pazar günü Armutlu Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan F.Ü. ile Timur İpçi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü tüfekle Timur İpçi'ye ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İpçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Ü ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından F.Ü. Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Elleri kelepçeli bir şekilde adliyeye getirilen cinayet şüphelisi girişte kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'cinayeti neden işlediniz?' sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ - 3.Sayfa
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