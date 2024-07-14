Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama kanalı açma çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 3 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

GÖÇÜKTE 3 İŞÇİ ÖLDÜ

Olay, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprakta göçük meydana geldi. 4 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçükten bir kişi yaralı olarak kurtarılırken 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Boru patlayınca göçük oluyor. 3 vefat var, 1 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.