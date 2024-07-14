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Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yapılan sulama kanalı açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama kanalı açma çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 3 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

GÖÇÜKTE 3 İŞÇİ ÖLDÜ

Olay, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprakta göçük meydana geldi. 4 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçükten bir kişi yaralı olarak kurtarılırken 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Boru patlayınca göçük oluyor. 3 vefat var, 1 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Su İşleri Nazilli Aydın 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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