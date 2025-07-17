Aydın'da İnşaat İşçisi 8. Katından Düşerek Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi çalıştığı inşaatın 8'inci katından önce 4'üncü kattaki güvenlik filesine oradan da beton zemine düşen işçi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Zeybek Mahallesi 1583 sokak üzerinde bulunan bir apartman inşaatında 14 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 8'inci katında arkadaşları ile birlikte çalışan inşaat işçisi Necdet Yıldız (45) henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek çalışmakta olduğu 8'inci kattan düştü. Önce inşaatın 4.kattaki güvenlik filesine düşen işçi, beraberinde demirlerin de düşmesi ile birlikte ağırlık artıp güvenlik filesi deforme olunca buradan da beton zemine düştü. Yıldız'ın düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan işçi doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Yıldız'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN