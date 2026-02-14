Haberler

Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde doğum yapamayan bir ineği ekmek bıçağı ile ameliyat edip sezaryen yapmaya kalkan bir grup ineği telef etti. Korkunç olay güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

  • Kırsal Tekeler Mahallesi'nde doğum yapmakta zorlanan bir ineğe, veteriner bulunamayınca ekmek bıçağıyla sezaryen girişiminde bulunuldu.
  • Ekmek bıçağıyla anestezisiz yapılan sezaryen girişimi sonucu inek telef oldu.
  • İneğin sahibi, hayvanı ekmek bıçağıyla ameliyat edip sezaryen uygulayan kişiden şikayetçi oldu.

Kırsal Tekeler Mahallesi'nde doğum yapmakta zorlanan ineğe yardım etmek isteyen bir kişi, veteriner bulamayınca çağırdığı şahsın ekmek bıçağıyla yaptığı sezaryen girişimi sonrası hayvan telef oldu.

Köyde yaşayan F.C. isimli şahıs ineğinin doğum yapmaya başladığını görünce yardım etmek istedi. İneğin doğumda zorlanması üzerine bölgedeki veteriner hekimleri arayan şahıs, veteriner hekimlerin dolu olduğunu öğrenince bu defa bölgede yaşayan ve bu işlerden anlayan bir şahsı arayarak yardım istedi.

Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

ÖNCE İPLE ÇEKTİLER, SONRA AMELİYATA GİRİŞTİ

Çağrı üzerine ahıra gelen S.T. isimli şahıs kendi yöntemleri ile doğmakta olan buzağının ayaklarından ip bağlayıp ineğin doğumuna yardımcı olmak istedi. Ahırda toplanan 5 kişinin çabalarına rağmen inek normal yolla doğumunu gerçekleştiremeyince S.T. bu defa ineği ameliyat edip sezaryen ile buzağıyı almaya çalıştı.

Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

ANESTEZİSİZ, EKMEK BIÇAĞIYLA AMELİYAT ETTİ

Önce ineğin sağ boşluğundaki kıllarını yülüyen S.T. daha sonra eline aldığı ekmek bıçağı ile ineği herhangi bir anestezi uygulamadan ameliyat etmeye başladı. Acı içinde inleyen ineğin sağ boşluğunu ekmek bıçağı ile kesen şahıs daha sonra buzağıyı ineğin karnından çıkardı. Güvenlik akmerası kayıtlarına yansıyan görüntüler izleyenlerin kanını dondururken talihsiz hayvan daha sonra telef oldu.

Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

İNEĞİN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İneğin sahibi F.C.'nin ineği telef olduktan sonra hayvanını ekmek bıçağı ile ameliyat yapıp sezaryen uygulayan S.T.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNevin Adanir:

Aha buyur işte. Hey Allahım Yarabbim sözün bittiği yer!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu…

Usta oyuncu sağlık durumunu açıkladı
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret