Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Kırsal Tekeler Mahallesi'nde doğum yapmakta zorlanan ineğe yardım etmek isteyen bir kişi, veteriner bulamayınca çağırdığı şahsın ekmek bıçağıyla yaptığı sezaryen girişimi sonrası hayvan telef oldu.

Köyde yaşayan F.C. isimli şahıs ineğinin doğum yapmaya başladığını görünce yardım etmek istedi. İneğin doğumda zorlanması üzerine bölgedeki veteriner hekimleri arayan şahıs, veteriner hekimlerin dolu olduğunu öğrenince bu defa bölgede yaşayan ve bu işlerden anlayan bir şahsı arayarak yardım istedi.

ÖNCE İPLE ÇEKTİLER, SONRA AMELİYATA GİRİŞTİ

Çağrı üzerine ahıra gelen S.T. isimli şahıs kendi yöntemleri ile doğmakta olan buzağının ayaklarından ip bağlayıp ineğin doğumuna yardımcı olmak istedi. Ahırda toplanan 5 kişinin çabalarına rağmen inek normal yolla doğumunu gerçekleştiremeyince S.T. bu defa ineği ameliyat edip sezaryen ile buzağıyı almaya çalıştı.

ANESTEZİSİZ, EKMEK BIÇAĞIYLA AMELİYAT ETTİ

Önce ineğin sağ boşluğundaki kıllarını yülüyen S.T. daha sonra eline aldığı ekmek bıçağı ile ineği herhangi bir anestezi uygulamadan ameliyat etmeye başladı. Acı içinde inleyen ineğin sağ boşluğunu ekmek bıçağı ile kesen şahıs daha sonra buzağıyı ineğin karnından çıkardı. Güvenlik akmerası kayıtlarına yansıyan görüntüler izleyenlerin kanını dondururken talihsiz hayvan daha sonra telef oldu.

İNEĞİN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İneğin sahibi F.C.'nin ineği telef olduktan sonra hayvanını ekmek bıçağı ile ameliyat yapıp sezaryen uygulayan S.T.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.