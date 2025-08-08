Aydın'da Genç Kızın Ölümünde 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Aydın'da Genç Kızın Ölümünde 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde başına kurşun isabet ederek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Teslime Hanadan'ın ölümüne ilişkin 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay yerinde bir tabanca ele geçirilirken, genç kızın cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesi yakınlarındaki kırsal Kalfaköy Mahallesi yakınlarında başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen üniversite öğrencisi genç kızın ölümü ile ilgili gözaltına alınan, erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu 2'si kadın 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 6 Ağustos Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Kalfaköy Mahallesi yolu üzerindeki su deposu önünde bir kadının başından vurulduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının başına isabet eden tabanca mermisi ile hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadının cesedinin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alıp olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Öte yandan, çelişkili ifadeler verdikleri öğrenilen Teslime Hanedan'ın (20) erkek arkadaşı E.F.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cenazesi Mersin'de toprağa verildi

Üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın naaşı, otopsi sonrasında memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gönderildi. İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'ne götürülen genç kız için cenaze töreni düzenlendi. Mahalle mezarlığında bugün sabah saatlerinde kılınan namazın ardından cenaze, dualarla toprağa verildi.

Adliyeye sevk edildiler

2'si kadın 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu koridordan geçirilerek adliyeye getirilen şüpheliler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale'de orman yangını! Üniversite ve hastane tahliye edildi, havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı

Kenti alarma geçiren orman yangını! Kampüs ve hastane tahliye edildi
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Tepkiler peş peşe geliyor! Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu

İşgal kararı sonrası tokadı en büyük destekçisinden yedi
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı

Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

Efsane spor gazetecisi son yolculuğuna uğurlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.