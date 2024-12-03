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Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19:51'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın X hesabından paylaştığı verilere göre saat 19.51 sıralarında yerin 8.99 kilometre derinliğinde merkez üssü Germencik ilçesi olan 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Deprem Germencik ve çevresindeki diğer ilçelerde hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

NACİ GÖRÜR'DEN JET DEĞERLENDİRME

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin hemen ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Görür paylaşımında, "Aydın-Germencik'te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay" ifadelerini kullandı.

Görür ayrıca şu fotoğrafı paylaştı:

Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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