Aybüke Pusat çağrıları yapılan Tolga Sarıtaş'tan dikkat çeken hamle

CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da vatandaşlar sosyal medyada "2 Nisan'da tüm tüketimi durdur" çağrısı yapmıştı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara soruşturma başlatmıştı. Boykota, Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat da destek vermişti. Oyuncu çağrıyı Instagram hesabından paylaşmış, sonrasında silmiş, buna karşılık diziden gönderilmesi istenmişti.

AYBÜKE PUSAT DİZİDEN ÇIKARILDI

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı X'teki açıklamasında boykotu "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü bir çağrı" olarak niteledi ve "buna alet olmanın TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil ettiğini" ifade etti.

Açıklamanın devamındaysa şöyle dendi: "Bu bağlamda TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

TOLGA SARITAŞ'A MESAJ YAĞDI

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden kovulması sonrası Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'a mesaj yağdı. Sarıtaş'ın tüm paylaşımlarına "Destek ol", "Gerekirse sen de ayrıl", "Sessiz kalman doğru değil", "Aybüke'ye destek çıkmak zorundasın" yorumları yağdı.

PAYLAŞIMLARINI YORUMA KAPATTI

Tolga Sarıtaş ise bu yorumlar karşısında sessizliğini korurken şaşırtan bir hamlede bulundu. Tolga Sarıtaş yağan yorumlar sonrası sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda yorumları kısıtladı.