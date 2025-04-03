Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur

Trump'ın ardından sahneye çıkıp dünyayı açık açık tehdit etti
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var

Aybüke Pusat çağrıları yapılan Tolga Sarıtaş'tan dikkat çeken hamle

Aybüke Pusat çağrıları yapılan Tolga Sarıtaş'tan dikkat çeken hamle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısına destek verdiği için Teşkilat dizisinden kovuldu. Bu durum sonrası Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'a da "Sen de diziden ayrıl" çağrıları yapıldı. Sarıtaş ise bu yorumların ardından sosyal medya hesabındaki fotoğrafları yoruma kapattı.

CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da vatandaşlar sosyal medyada "2 Nisan'da tüm tüketimi durdur" çağrısı yapmıştı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara soruşturma başlatmıştı. Boykota, Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat da destek vermişti. Oyuncu çağrıyı Instagram hesabından paylaşmış, sonrasında silmiş, buna karşılık diziden gönderilmesi istenmişti.

AYBÜKE PUSAT DİZİDEN ÇIKARILDI

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı X'teki açıklamasında boykotu "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü bir çağrı" olarak niteledi ve "buna alet olmanın TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil ettiğini" ifade etti.

Açıklamanın devamındaysa şöyle dendi: "Bu bağlamda TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

TOLGA SARITAŞ'A MESAJ YAĞDI

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden kovulması sonrası Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'a mesaj yağdı. Sarıtaş'ın tüm paylaşımlarına "Destek ol", "Gerekirse sen de ayrıl", "Sessiz kalman doğru değil", "Aybüke'ye destek çıkmak zorundasın" yorumları yağdı.

Aybüke Pusat çağrıları yapılan Tolga Sarıtaş'tan şaşırtan hamle

PAYLAŞIMLARINI YORUMA KAPATTI

Tolga Sarıtaş ise bu yorumlar karşısında sessizliğini korurken şaşırtan bir hamlede bulundu. Tolga Sarıtaş yağan yorumlar sonrası sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda yorumları kısıtladı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Tolga sen bunlar gibi siyaset yapma işini hakkı ile yap.Aybüke pusat gitsin şimdi CHP de siyaset yapsın.

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

YAKIŞMIYODU ZATEN RUH GİBİ

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLale:

Haydi bastırın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

yalan haber yapmayın bende açık yorumlar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

AMK .nereden alışveriş yapacağıma kendim karar veririm.boykot ta yapmıyorum alışveriş de yapmıyorum.soruşturma aciyorlarmiş çokta şeyimdeydi.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMATARAMA:

Para daha önemli bazıları için. Yürek herkeste olmaz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet vezir can:

onun artık özel bi abisi var..reytingleri patlattıracak bi abisi..sen işine bak kardeşim.siyaseti siyasetçiler yapsın..sanatçıysa eğer oda sanatına devam etsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.