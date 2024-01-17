Avustralya'da bir grup genç, kahkaha atarak 79 yaşındaki adamı iskeleden denize attı

Avustralya'da bir grup genç, kahkaha atarak yaşlı bir adamı iskeleden denize attı.

Olay anına ait videonun ortaya çıkmasındansonra polis, grup içinde bulunan ve yaşlı adamı denize doğru iten 14 yaşındaki birçocuğu gözaltına aldı.

Görüntülerde üç kişi oldukları belirtilen gençlerden biri, yaşlı adama yaklaşıp denize itiyor. Diğer arkadaşları da kahkaha atıyor.

Kahkaha atan gençlerin, yaşlı adama "Git, git, git, git, git," dediği duyuluyor.

Videonun paylaşılmasından sonra Victoria Polisi, Pazar günü saat 11.30 civarında, 79 yaşındaki bir adamınsuya itildiği Mornington İskelesi'ne çağrıldı.

Chris Crewther adlı milletvekili, adamın yüzme bilmediğini ve çevredekiler tarafından kurtarıldığını söyledi.

Eğer mahkeme iddiaları kabul ederse, milletvekili sorumluların yasaların tam anlamıyla cezalandırılması gerektiğini söyledi. Crewther, videonun çocukların "sosyal medyada ünlü olma" arzusunu gösterdiğini söyledi.

"Bu çocukların, sanki hiçbir şey umurlarında değilmiş gibi bu kadar pervasızca davranmaları. Yani, bunun hakkında ne düşünmem gerektiğini gerçekten bilemiyorum," dedi.

Yaşlı adamı suya atan 14 yaşındaki çocuk, çocuk mahkemesinde yargılanacak.