Üye Girişi
Haberler

Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasının 2. gününde tanıklar dinleniyor. Enes Güran'ın avukatının Narin'in ağabeyi Baran Güran'a yönelttiği soru ve cevabı duruşma salonunda buz kestirdi. Avukatın "Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?" sorusuna Baran Güran "Kafasına sıkardı" yanıtını verdi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

DURUŞMA KAYIT ALTINA ALINIYOR

Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı. Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor.

BARAN GÜRAN TANIK SIFATIYLA DİNLENİYOR

Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor.

Enes Güran'ın avukatının Narin'in ağabeyi Baran'a sorduğu bir soru ise dikkat çekti. Annesi ile amca Salim Güran arasında cinsel ilişki yaşandığı iddiaları gündemdeyken avukat Baran'a "Enes annesi ve amcasını öyle görse ne yapardı Baran?" diye sordu. Baran Güran ise "Kafasına sıkardı" yanıtını verdi.

Avukat ile Baran Güran arasındaki diyalog şu şekilde;

Avukat:"Salim Güran, Enes'i dövdü mü hiç?"

Baran Güran: "Bilmiyorum"

Avukat: "Yaramazlık olunca peki?"

Baran Güran: "Yaramazlık olursa bilmiyorum"

Avukat:"Salim Güran'ın böyle yeğenlerini dövme durumu var mı?"

Baran Güran: "Yok"

Avukat:"Enes annesi ve amcasını öyle görse ne yapardı Baran?"

Baran Güran: "Kafasına sıkardı"

Avukat:"Narin'in ölümünü saklar mıydı?"

Baran Güran: "Asla"

Avukat:"Enes, öyle görünce silah olmasa bıçaklardı"

Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı

 Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini %44'e yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki

Mahalle bekçilerine yeni yetki
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Böyle aile olmak olsun kim kiminle belli degil

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.