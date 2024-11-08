Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

DURUŞMA KAYIT ALTINA ALINIYOR

Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı. Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor.

BARAN GÜRAN TANIK SIFATIYLA DİNLENİYOR

Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor.

Enes Güran'ın avukatının Narin'in ağabeyi Baran'a sorduğu bir soru ise dikkat çekti. Annesi ile amca Salim Güran arasında cinsel ilişki yaşandığı iddiaları gündemdeyken avukat Baran'a "Enes annesi ve amcasını öyle görse ne yapardı Baran?" diye sordu. Baran Güran ise "Kafasına sıkardı" yanıtını verdi.

Avukat ile Baran Güran arasındaki diyalog şu şekilde;

Avukat:"Salim Güran, Enes'i dövdü mü hiç?"

Baran Güran: "Bilmiyorum"

Avukat: "Yaramazlık olunca peki?"

Baran Güran: "Yaramazlık olursa bilmiyorum"

Avukat:"Salim Güran'ın böyle yeğenlerini dövme durumu var mı?"

Baran Güran: "Yok"

Avukat:"Enes annesi ve amcasını öyle görse ne yapardı Baran?"

Baran Güran: "Kafasına sıkardı"

Avukat:"Narin'in ölümünü saklar mıydı?"

Baran Güran: "Asla"

Avukat:"Enes, öyle görünce silah olmasa bıçaklardı"