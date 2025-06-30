Avukatın Fotoğrafıyla Dolandırıcılık Yapıldı!

Afyonkarahisar'da görev yapan avukat, kendi fotoğrafı kullanılarak başka bir isim ile yapılan sahte avukatlık kimliği ile dolandırıcılık yapıldığını fark edince savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Afyonkarahisar Barosu'na bağlı olarak kentte uzun yıllardır avukatlık yapan Emre Sagun, geçtiğimiz günlerde sınıf arkadaşları ve tanımadığı kişilerin sosyal medya üzerinden kendisine ulaştırdıkları kimlik ile adeta şok oldu. Dolandırıcıların kendi fotoğrafını kullanarak Ahmet Hakan Y. isimli İstanbul Barosu kimliği yaptıklarını ve bununla da 'uzlaştırma, dava dosya ücreti' gibi başlıklar altında tuzağa düşürdükleri vatandaşlardan para aldıklarını fark eden Sagun soluğu savcılıkta aldı. Sagun kimliği kullanarak dolandırıcılık yapan şahısların kullandıkları numaraları savcılığa verip haklarında şikayetçi oldu.

Yaşanan olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Sagun, gerek hukukçu arkadaşlarının gerekse de vatandaşların bu tür olaylara karşı çok dikkatli olmalarını istedi.

"Avukatlık adı altında benim fotoğrafımı kullanarak yaptıkları sahte kimliği paylaşmışlar"

Avukat Emre Sagun, kimlik kartını görünce önce şaşırdığını ardından hemen gerekli mercilere şikayetlerini yaptığını ifade ederek, "Sınıf arkadaşlarım ve diğer müvekkillerimizden videolar ve benim fotoğrafımın bulunduğu kimlik kartının fotoğrafları geldi. Bazı insanlar sizlere sosyal medya hesaplarından mesajlar atıyorlar. Bu mesajlar genelde 'tanışalım mı, konuşalım mı?' şeklinde oluyor. Daha sonrasında ise görüşme WhatsApp üzerinden devam ediyor. Sizlerden uygunsuz fotoğraflar alıp sonrasında ise özellikle yakın çevrenizdeki kişiler ile bu fotoğrafları paylaşmakla ya da uygunsuz içerikleri savcılığa bildirip uzlaşma adı altında para talep ediyorlar. Siz de bu durumlardan korktuğunuz için şahıslara para veriyorsunuz. Bunu yapabilmek içinde avukatlık adı altında benim fotoğrafımı kullanarak yaptıkları sahte kimliği paylaşmışlar" dedi.

"Vatandaşlar cinsel suçlarla tehdit edildiklerinde kesinlikle para yollamasınlar"

Olayda tamamen bir tehdit ve şantajın olduğunu belirten Sagun açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kendileri avukatlık adı altında kimliği kullanıp, sizden para isteyerek ve fotoğraflarınızı paylaşmakla tehdit ediyorlar. Avukat arkadaşlarımızı özellikle fotoğraflarını internet arama motorlarında aratarak kontrol etsinler. Benim başıma gelen sizlerin başına gelmesin. Arkadaşlarımın bana yolladıkları sahte baro kimliğine çok şaşırdım çünkü kimliğin hologramına kadar taklit etmişler yani 'pes' doğrusu. Vatandaşlarımız da şunu unutmasın; cinsel suçlar uzlaştırmaya tabi değildir. Vatandaşlar cinsel suçlarla tehdit edildiklerinde kesinlikle para yollamasınlar. Vatandaşlar kendilerinden bu şekilde para istenildiğinde avukatlara danışsınlar." - AFYONKARAHİSAR