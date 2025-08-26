Avukat Mücahit Birinci şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk sözleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, tutuklu şüpheliler ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği iddialarının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.

BİRİNCİ İSTANBUL ADLİYESİ'NE GELDİ

Bu kapsamda, Birinci'nin avukat olması nedeniyle soruşturma izni talebinde bulunuldu ve Adalet Bakanlığı tarafından izin verildi. Avukat Mücahit Birinci'nin, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Birinci'nin savcılık tarafından ifadesi alınacak.

POLİS İLE DEĞİL KORUMASIYLA GİTTİ

Savcılık bugün Birinci'nin ifadeye getirilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. Ancak Birinci polis eşliğinde değil kendisi savcılığa ifade vermek üzere geldi.

İFADE ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Adliyede ifadesini vermeden önce basın mensuplarına açıklama yapan Birinci, "Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bütün avukatların hakkını hukukunu ben savunacağım. Bütün avukatların hakkı hukuku diyorum. Çünkü biz herhangi bir kimden vekalet alacağımıza ilişkin karar verirken herhangi bir talimat almayız. Hiç kimseden hiyerarşik bir üstü tanımayız. Kimsenin kimse bizim hiyerarşik üstümüz değildir. Dolayısıyla mesleği ifa ettim. Mesleği ifa ettiğim için garip bir durumla karşı karşıyayım" dedi.

"ADLİYEYE POLİS EŞLİĞİNDE DEĞİL, KENDİM GELDİM"

Birinci, "Polis eşliğinde mi geldiniz" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı: "Kendim geldim. İlk şikayeti duyduğum zaman ben zaten adliyeye geldim. Şu anda da polis davetini duyduğum zaman yine adliyeye geldim. E adliyeler bizim ikinci evimiz. Yani biz adliyelerden çıkmıyoruz ki, bizim işimiz bu. Dolayısıyla ben başsavcılık ne zaman davet ederse, ne zaman çağırırsa onlara uymaya mesleki olarak da ilke edinmiş bir insanım. Ben işte o davetin o daveti yerine getiriyorum şimdi. İfademi vereceğim ve bu işten aklanarak çıkacağız. Bu işten meslek de aklanarak çıkacak. Bu adamın bana bir iddiası mı var?

"MESLEĞİ NASIL İFA EDECEĞİME KENDİM KARAR VERİRİM"

Ağacın gölgesinde ben Mücahit Birinci'ye şu kadar para verdim diye bir iddiası mı var? Bunun karşılığında bana makbuz vermedi gibi bir iddiası mı var? Hayır bunlar yok. Böyle iddiaları yok ki. Dolayısıyla, dolayısıyla ben tekrar ediyorum, mesleği nasıl ifa edeceğime, kimin vekaletini alacağıma kendim karar veririm. Başka kimseye karar verdirmem. Hiyerarşik bir üstüm yoktur benim o noktada."