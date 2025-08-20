Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış

Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan Cem Duman'ın, Aleyna Çakır cinayetiyle gündeme gelen Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yaptığı ortaya çıktı. Duman'ın bazı dosyalarda usulsüz şekilde kararlar aldırdığı iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

AVUKAT CEM DUMAN TUTUKLANDI

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi tutuklanırken cezaevine gönderilen isimler arasında lüks yaşantısıyla gündem olan avukat Cem Duman da yer almıştı.

ÜMİTCAN UYGUN'A HUKUKSAL DESTEK VERMİŞ

Suç örgütü operasyonunda tutuklanan avukat Cem Duman'la ilgili gündem yaratacak bir detay daha ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinc'in haberine göre Duman, Aleyna Çakır cinayeti sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun'un avukatlığını üstlendi. Şahsın bazı dosyalarda usulsüz şekilde kararlar aldırdığı da iddia ediliyor.

HANKULU CİNAYETİ SONRASI AVUKATLIĞINI BIRAKTI

Duman'ın Uygun'un cezaevinden çıkışına kadar hukuksal desteğini sürdürdüğü ancak Uygun'un Esra Hankulu cinayeti nedeniyle yeniden gözaltına alınmasının ardından avukatlığını bıraktığı öğrenildi.

BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI DA VAR

Tutuklu avukat Cem Duman'ın Instagram hesabında Ümitcan Uygun ile birlikte çekildiği fotoğrafların da olduğu görüldü.

