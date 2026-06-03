Avcılar'da yaşanan kaza sonrası sürücüyü darp ettiler: O anlar kameraya yansıdı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kaza sonrasında tutanak için fotoğraf çekmek üzere aracından aşağı indiği iddia eden Soner Çoban, kendisine arkadan çarpan sürücü ve arkadaşları tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Öte yandan darp sırasında burnu kırılan sürücü, otomobilinden aşağı indiği için kendisine de ceza yazıldığını iddia etti.

Olay, 30 Mayıs Cumartesi günü Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Soner Çoban isimli vatandaş otomobiliyle cadde üzerinde seyrederken yoğun trafik nedeniyle durakladı. O sırada arkadan gelen başka bir sürücü kendisine çarptı. Yaşanan kaza sonrasında fotoğraf çekmek için aşağıya indiğini iddia eden Çoban, otomobiline arkadan çarpan sürücünün ve arkadaşlarının kendisini darp ettiklerini söyledi. Yaşanan o anları ise cep telefonuyla kaydeden Soner Çoban, kaydı kapattıktan sonra kendisine çarpan otomobilin sahibi ve arkadaşları tarafından dövüldüğünü iddia etti. Yaşanan olay sonrasında hastaneye giden Çoban, burnunun kırıldığına dair darp raporu alarak kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi. Öte yandan karakola giden Çoban, araçtan indiği gerekçesiyle kendisine de ceza yazıldığını söyledi.

O anlar kameraya yansıdı

Kaza sonrasında tutanak tutmak amaçlı fotoğraf çekmek için aracından indiğini iddia eden Soner Çoban, kazaya karıştığı şahısların kendisine tehditler savurmasının ardından o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, bir şahsın küfürler ederek vatandaşa saldırdığı anlar yer aldı.

"6-7 kişi bana saldırdılar"

Yaşanan o anları anlatan Soner Çoban, "Ben Avcılar'da arkadaşlarımla dolaşırken Cumhuriyet Caddesi'ne geldim. Ortada trafik sıkıştığı için durdum. Sonra arkadan bana bir araç vurdu. Ben de doğal olarak tutanak tutmak ve fotoğraf çekmek için aşağıya indim. Sonrasında fotoğraf çekerken engel olmaya çalıştılar. Bana, 'Biz buranın çocuğuyuz. Biz burada seni vururuz. Adam kaldırıyoruz burada' dediler. Sonra amcamın oğlu engel olmaya çalıştı. Video çekmeye başlayınca bana saldırmaya başladı. Aileme, bana küfürler etti. Videoyu kapattıktan sonra da şahıs ve arkadaşları 6-7 kişi bana saldırdılar" dedi.

"Araçtan ben de indiğim için ceza yazıldı"

Olayın sonrasında hastaneye gittiğini beyan eden Çoban, "Direkt hastaneye gittim. Esenyurt Devlet Hastanesi'nden beni Çam ve Sakura'ya yönlendirdiler. Oradan da karakola gittim. Kaçmak gibi bir durum olmadı. Polis memuruna ben video kaydımı da gösterdim. Ama ben araçtan indiğim için ceza yazıldı. Ben fotoğraf çekmek için inmiştim. Darp raporumda da mevcut burnumun iki yerinde kırık var. Şikayette bulundum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı