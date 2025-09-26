Haberler

Avcılar'da iki yıl önce zıpkınla vurduğu abisini bu defa kurşunladı

Avcılar'da, Rıdvan D. adlı şahıs, husumetli olduğu abisi Metin D.'yi marketten dönerken silahla ateş ederek yaraladı. Rıdvan, olay yerinden kaçarken, Metin ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bu olayın, Rıdvan'ın iki yıl önce abisini zıpkınla yaraladığı bilgisiyle birlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Avcılar'da bir kişi, abisini silahla kurşun yağmuruna tutup olay yerinden kaçtı. Şahsın iki yıl önce de abisini zıpkınla yaraladığı öğrenildi.
Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Sandal Sokakta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olan Rıdvan D.(24) isimli şahıs 32 yaşındaki abisi Metin D.'yi marketten ekmek almaya gittiği sırada yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tuttu. Abisini yaralayan Rıdvan D. olay yerinden scooter ile kaçtı. Ağır yaralanan Metin D, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri abisini vurup kaçan Rıdvan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
2 yıl önce de abisini zıpkınla vurdu
Öte yandan Rıdvan D.'nin 2 yıl önce de yine abisini yaklaşık 70 santimetrelik zıpkınla vurduğu öğrenildi.
"Belden aşağıya 4-5 tane isabet etmiş, bilinci kapalıydı"
Ferit Timur isimli vatandaş olayla ilgili olarak, "Evde yatıyordum. 'Polis imdat' diye bir ses duydum ve üzerine 5-6 el silah sesi de duydum. Ben görmedim ama vuran kişinin scooter ile kaçtığını söylediler. Belden aşağıda 4 -5 tane isabet etmiş. Bir de sırtından vurulmuş. Ambulansı aradık. Bilinci kapalıydı. Ambulans aldı götürdü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
