Yaptığı uyarı pahalıya patladı! Motosikletli kadın, sürücüye saldırdı

İstanbul Avcılar'da telefonla konuşarak seyreden kadın motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran otomobil sürücüsüne sinirlenerek saldırdı. O anlarda cep telefonu kameraları da kayıttaydı.

"TELEFONLA KONUŞMA" DİYE UYARDI

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan İBB Sosyal Tesisleri önünde yaşandı. İddiaya göre Küçükçekmece istikametinde ilerleyen motosiklet sürücüsünün telefonla konuşması üzerine, aynı istikamette ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından uyarıldı.

"SANA NE" DİYEREK CAMI YUMRUKLADI

Olaya sinirlenen motosiklet sürücüsü, motosikleti durdurarak otomobilin yanına geldi ve "Sana ne?" diye bağırmaya başladı. Öfkeli kadın bir süre sonra otomobilin camına vurmaya başladı.

OTOMOBİLİN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI

Sürücü, hiçbir şekilde tepki vermezken kadın ise her geçen saniye daha da öfkelendi ve aracın kapısını açmaya çalıştı. Eliyle kapıyı tutan sürücü buna izin vermedi. Araya giren bir kişi otomobil sürücüsüyle konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Motosikletli ise olay yerinden uzaklaşarak bir süre sonra gözden kayboldu.

SALDIRGANA BİN 380 LİRA PARA CEZASI

Olay gören çevredeki sürücüler ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayda almaya başladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan D.G.'ye bin 380 lira idari para cezası uygulandı.