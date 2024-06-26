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Yaptığı uyarı pahalıya patladı! Motosikletli kadın, sürücüye saldırdı

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İstanbul'da, telefonla konuşarak ilerleyen kadın motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran otomobil sürücüsüne saldırdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan motosikletliye bin 308 lira ceza yazıldı

İstanbul Avcılar'da telefonla konuşarak seyreden kadın motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran otomobil sürücüsüne sinirlenerek saldırdı. O anlarda cep telefonu kameraları da kayıttaydı.

"TELEFONLA KONUŞMA" DİYE UYARDI

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan İBB Sosyal Tesisleri önünde yaşandı. İddiaya göre Küçükçekmece istikametinde ilerleyen motosiklet sürücüsünün telefonla konuşması üzerine, aynı istikamette ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından uyarıldı.

Yaptığı uyarı pahalıya patladı! Motosikletli kadın, sürücüye saldırdı

"SANA NE" DİYEREK CAMI YUMRUKLADI

Olaya sinirlenen motosiklet sürücüsü, motosikleti durdurarak otomobilin yanına geldi ve "Sana ne?" diye bağırmaya başladı. Öfkeli kadın bir süre sonra otomobilin camına vurmaya başladı.

OTOMOBİLİN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI

Sürücü, hiçbir şekilde tepki vermezken kadın ise her geçen saniye daha da öfkelendi ve aracın kapısını açmaya çalıştı. Eliyle kapıyı tutan sürücü buna izin vermedi. Araya giren bir kişi otomobil sürücüsüyle konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Motosikletli ise olay yerinden uzaklaşarak bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaptığı uyarı pahalıya patladı! Motosikletli kadın, sürücüye saldırdı

SALDIRGANA BİN 380 LİRA PARA CEZASI

Olay gören çevredeki sürücüler ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayda almaya başladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan D.G.'ye bin 380 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İstanbul Avcılar Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (6)

Mustafa Genç:

adam kapıyı açsa ne yapacaktı ki merak ediyorum

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Kanarya:

Kadın bana laf attı diye şikayetçi olsa delil aranmadan erkeğe Kadın beyanı ile 6284 sayılı kanunla yasal yaptırımlar uygulanır dikkat etmek lazım.

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Kaan Korkmaz:

Ülkece kafayı yedik.

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Ali :

Sosyal medyanın faydaları. Devletime para lazım. Yine cezayı çakmış. :)))

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Orco Can:

1380 tl . Stres atmak icin 1380 tl verıp arabalara yumruk atmak lazım .:)))))) Ulan Türkiye cumhuriyeti seviyorum senın adaletini:)))))) Hahhahaha 1380 tl

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Harbi Vatandaş:

Onun derdi başka...

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