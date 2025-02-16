Husumetlisi ile eşi ve kızını av tüfeğiyle vurup kaçtı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şüpheli, saat 16.30 sıralarında elindeki av tüfeğiyle husumetli olduğu Bülent U.'nun restoranına gitti.

HUSUMETLİSİ İLE EŞİ VE KIZINI AV TÜFEĞİYLE VURDU

Bilinmeyen nedenle Bülent U. ile tartışan şüpheli, av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U.'nun ayaklarına isabet etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheli, daha sonra sokakta kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin restorana girişi ve elinde tüfekle çıkarak motosiklete binişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, silahlı saldırgan ile birlikte kaçtığı motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.