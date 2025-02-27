ATM'nin önündeki görüntüyü kayda alan vatandaşı isyan etti: Ayıp ya ayıp

Mersin'de bir vatandaş, ATM'ye para yatıran kişilerin desteleri saran kağıtları yere attığını fark edince o anları kayda aldı. Çevreye duyarsız davranan kişilere tepki gösteren vatandaş, "İnsanlarımızı görüyor musunuz? ATM'nin önünü görüyorsunuz. Ayıp ya, ayıp! Rezillik!" sözleriyle duruma isyan etti.

Sosyal medyada viral olan görüntünün altına "Pislikte en son seviyeyiz", "Anne baba pis olunca çocuktan iyi bir insan olmasını beklemeyin", "O ATM'de kamera var keşke ordan bakılıp cezası verilse", "Eğitim ailede başlar", "İsraf olmasın diye fiş bile almıyorum. Siz ne biçim insansınız" şeklinde yorumlar yapıldı.