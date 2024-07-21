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İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı

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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini ve 8 ve 20 yaşındaki 2 çocuğunu bıçakladı. Şahıs kaçarken, yaralı kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini ve 2 çocuğunu bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan eş her yerde aranıyor.

İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı

EŞİ VE ÇOCUKLARINI BIÇAKLADI

Olay, Ataşehir ilçesi Esatpaşa Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, N.K.K. (44) ve eşi T.K. arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kendisini kaybeden N.K.K., eşini birçok yerinden bıçakladı. Onları ayırmak için araya giren 8 ve 20 yaşındaki çocuklarını da bıçakla yaralayan şahıs, aracına binerek kaçtı.

İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı

Sesler üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan anne T.K. ameliyata alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Ataşehir Baba Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

VEFA:

Psikolojik tramvalar zirve yaptı. Felaketler hep ardarda geldi. Bir de üstüne ekonomik sıkıntılar yaşamak mesele oldu. Böyle giderse bunların sonu gelmez. İşimiz çok zor!..

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Fatih Sultan:

Millet olarak cinnet getiriyoruz. Allah sonumuzu hayra çıkarsın

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hasan durmuş:

bunlar hep ekonomik sorunlardan dolayı insanlar geçilemiyor gelecek kaygısı iş kaybetme korkusu yaşıyor..

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Fatih Konyalı:

eskiden fakirlik bundan daha fazla ve can yakıcıydı.ama hiç kimse fakirim diye karısıa çocuğuna saldırmazdı.şimdi azgınlık ve saygısızlık var.kimse aç değil ama kimsenin gözü doymuyor hep daha fazlası olsun istiyor. hırs ve kanaatszlik.

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