Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de 4 katlı mobilya dükkanının çatısı alev alev yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir iş yerinin çatısı alev alev yandı. İstanbul Ataşehir İlçesi'nde bulunan 4 katlı mobilya dükkanının çatısında çıkan yangın sonucunda çatı kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ataşehir'de 4 katlı mobilya dükkanının çatısı alev alev yandı

Ataşehir'de bir iş yerinin çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Ataşehir'de mobilya dükkanı olarak kullanılan 4 katlı bir iş yerinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, iş yerinin çatısı küle döndü.

Yangın, İstanbul Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde 4 katlı mobilya dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı etkisi altına aldı. İş yerinde çalışan işçiler binayı boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, 4 katlı mobilya dükkanının çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yangınla ilgili de inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme İstanbul Ataşehir 3-sayfa Güncel Yaşam

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda aile üyesine gözaltı

 AK Partili Ensarioğlu açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

"Bilip de söylemememiz gereken şeyler var"

 Ailedeki ilk şüpheli ölüm değilmiş! 'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar

'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar
Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

Kalabalığa dönüp bağıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bulgaristan Kuzey İrlanda CANLI izle! Bulgaristan Kuzey İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Dünya tarihi boyunca yaşamış canlı türlerinden yaklaşık yüzde kaçının soyu tamamen tükenmiştir? 8 Eylül Pazar 300 bin TL soru! 1799'da Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında tesadüfen bulunan ve eski Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayan Rosetta Taşı, günümüzde nerededir? Slovakya Azerbaycan CANLI izle! Slovakya Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Danimarka Sırbistan CANLI izle! Danimarka Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray 8-3 Esenler Erokspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Esenler maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? Golleri kim attı? MAÇ SKORU! GS Esenler maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Kostic sakat mı? Kostic sakatlık geçmişi var mı? Bodrumspor Manisa FK CANLI izle! Bodrumspor Manisa FK maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Konyaspor Iğdırspor CANLI izle! Konyaspor Iğdırspor maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Esenler Erokspor neden başlamadı, maç yok mu? Galatasaray Esenler Erokspor maçı yayınlanmıyor mu?
title