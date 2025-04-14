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Tutuklanan Hüseyin Tatlı'nın eşinden ilk açıklama: Vücudunda kırıklar var

Tutuklanan Hüseyin Tatlı'nın eşinden ilk açıklama: Vücudunda kırıklar var
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İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, Antalya'da sahne aldığı mekandan dönerken bindiği taksinin şoförü ile yaşadığı tartışma sonrası tutuklandı. Yaşananlara ilişkin ulaştığımız Tatlı'nın eşi Aslıhan Tatlı, "Eşime birden fazla kişi saldırdı. Vücudunda kırıklar var" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, Antalya'da tutuklandı. Tatlı'nın eşi Aslıhan Tatlı, yaşananları Haberler.com'a anlattı.

Geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekânda verdiği konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen Tatlı, kalacağı otele geldiğinde ise beklenmedik bir durumla karşılaştı. İddialara göre; taksici mekân tarafından karşılanması gereken ücreti ünlü sanatçıdan talep etti. İkili arasında taksi ücretinden dolayı başlayan tartışma kavgaya döndü. Aldığı darbe sonrası taksici yere düşerken, taksicinin arkadaşları otele doğru yönelen Tatlı'ya tekme ve yumruklarla saldırdı. Üç kişi tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Tatlı'nın ayağının ve parmağının kırıldığı öğrenildi.

HÜSEYİN TATLI TUTUKLANDI

Tedavisi tamamlanan Hüseyin Tatlı, taksicinin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda müşahede altında kaldı. Hüseyin Tatlı, taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

TATLI'NIN EŞİ KONUŞTU

Haberler.com'un ulaştığı Hüseyin Tatlı'nın eşi Aslıhan Tatlı, "Hüseyin'e taksi şoförü arkadaşlarıyla birlikte saldırmış. Şimdi eşimi görmek için Antalya'ya geldim. Vücudunda kırıklar var. Durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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