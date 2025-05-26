İş adamının villasında ölü bulunmuştu: Aslı Baş davasında Yargıtay kararı bekleniyor

İş adamı Ahmet Bayer'in villasında ölü bulunmuştu

MUĞLA - 2010 yılında ülke gündeminde önemli bir yer tutan Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Bodrum'da iş adamı Ahmet Bayer'in villasında ölü bulunması ile ilgili dava süreci 15 yıldır karara bağlanamadı. Yerel mahkeme kararında sanıklar Ahmet Bayer ve oğulları ile diğer sanıklarının tamamının beraati ile sonuçlanan davanın kararı Yargıtay'da bekliyor. Aslı Baş ailesinin avukatı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yerel mahkemenin kararının bozulması yönünde mütalaa verdiğini söylerken, Yargıtay üyelerinin dosya hakkında onama veya bozma yönündeki kararı bekleniyor.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 Ocak 2020'de Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili yargılanan işadamı Ahmet Bayer, oğulları Volkan ve Hakan Bayer, delilleri gizleme ve yok etme suçundan yargılanan Murat Umirov, Ali Sefa Tekin ve Ramazan Demir ile yalan tanıklık nedeniyle yargılanan Beyhan Kuzugüdenlioğlu Strassner ve Melis Defne Strassner ile ilgili yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle tümü hakkında beraatine karar verildi. Mahkeme, aynı davada suç delillerini yok etmek ve gizlemek suçundan yargılanan Hüsnü Cemal Ergün, Mustafa Ufuk Tan, Sait Hazar ve Veysel Arkan'ın da ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Avukat Küpçü: "Kararı bekliyoruz"

Aslı Baş ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü, yerel mahkeme Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Ocak 2020 tarihinde karar duruşmasını yaptığını ve hemen ardından dosyayı istinafa taşıdıklarını söyledi. 5 yıldır Yargıtay aşamasında dosya hakkında kararın açıklanmasını beklediklerini söyleyen Küpçü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kararın bozulması yönünde mütalaasının olduğunu söylerken, Yargıtay üyelerinin dosya hakkında onama veya bozma yönünde verecekleri kararı beklediklerini açıkladı.

2003 yılında 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde Bodrum Yalıkavak Mahallesinde işadamı Ahmet Bayer'in villasının 6,5 metre yükseklikteki terasından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay sonrası turizmci Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer ile Volkan Bayer hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yanlarında çalışan Murat Umirov hakkında ise 'Delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan işadamı Ahmet Bayer ve oğulları Hakan ile Volkan Bayer, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, tutuklu yargılanan Hakan Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kalmıştı. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yalan beyan verdiği iddia edilen Ahmet Bayer ve oğulları ile çalışanları Murat Umirov hakkında da dava açılmıştı.

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 10 yıl devam eden yargılama sürecinde 35 duruşma görüldü. İşadamı Ahmet Bayer'in Aslı Baş'ın ölümü sonrası FETÖ terör örgütünün önemli üst düzey isimlerinden İhsan Kalkavan'ı aradığı, bunun için FETÖ'nün Bodrum'daki kolejine yüklü miktarda bağışta bulunduğu iddiası da yargıya taşınmış, Ahmet Bayer bu dosyadan da beraat etmişti.