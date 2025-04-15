Asansörde karısını başka bir adamla yakalayan koca dehşet saçtı

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, kıskançlık krizine giren bir kocanın asansörde karısını başka bir adamla yakaladığı anları gözler önüne serdi. Görüntülerde öfkeden deliye dönen adamın, karısının yanındaki kişiye şiddetli bir şekilde saldırdığı anlar yer alıyor.

Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına dair kesin bilgiler henüz paylaşılmazken, videonun kısa sürede büyük yankı uyandırdığı görülüyor. Asansörün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kapıların açılmasıyla birlikte karısını tanımadığı bir adamla samimi bir şekilde gören kocanın şaşkınlığı ve ardından öfkesi açıkça anlaşılıyor.

Görüntülerin devamında, neye uğradığını şaşıran adam, öfkeli kocanın yumruk ve tekmelerine maruz kalıyor. Kadının araya girme çabaları ise kocasının hışmını dindirmeye yetmiyor. Asansörün dar alanında yaşanan arbede, sosyal medya kullanıcıları tarafından dehşet ve şaşkınlıkla karşılandı.

Olayın ardından tarafların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada videoyu izleyenler, yaşanan şiddet olayını kınarken, özel hayatın ihlali ve görüntülerin bu şekilde yayılmasına da tepki gösteriyor. Hukuk uzmanları ise bu tür şiddet olaylarının yasal sonuçları olabileceğine dikkat çekiyor.

Yaşanan bu üzücü olay, sosyal medyada "asansör baskını" ve "kıskançlık krizi" gibi etiketlerle en çok konuşulan konular arasına girdi. Birçok kullanıcı, ilişkilerde güven ve saygının önemini vurgularken, şiddetin hiçbir şekilde çözüm olamayacağını dile getiriyor. Olayla ilgili soruşturmanın başlatılıp başlatılmadığı ise henüz bilinmiyor.