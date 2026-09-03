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Artvin'de Kaçakçılık Operasyonu: 25 Gözaltı

Artvin'de Kaçakçılık Operasyonu: 25 Gözaltı
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Artvin’de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 25 şüpheli yakalandı.

Artvin'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 25 şüpheli yakalandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 7 bin 97 paket kaçak sigara, 271 litre kaçak alkollü içki, 7 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, dünyaca ünlü markalara ait 25 kol saati, 25 muhtelif süs eşyası ve 51 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 25 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın güvenliğinin ve genel sağlığının korunması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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