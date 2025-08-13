Arnavutluk'ta Orman Yangınları: 1 Ölü, 8 Yaralı

Arnavutluk'ta Orman Yangınları: 1 Ölü, 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'ta devam eden orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yangınlarla mücadeleye Yunanistan, BAE, Çekya ve Slovakya hava desteği sağlıyor.

Arnavutluk'ta devam eden orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Söndürme çalışmaları Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çekya ve Slovakya'dan gelen hava desteğiyle sürüyor.

Balkanlar'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 37 orman yangını çıktığını, 30'unun hala aktif olduğunu belirtti. Bakan Vengu, Elbasan ilindeki Gramsh'ta Skanderbegas sakinlerinin tahliye edildiğini, 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini aktardı. Vengu, Finiq (Vlora), Berat, Iba ve Damjan'da (Tiran) bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini belirtti. Vengu ayrıca, söndürme çalışmalarına Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çekya ve Slovakya'dan da destek geldiğini kaydetti.

Yerel medya ise yangınlarda 8 kişinin yaralandığını aktardı. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir

1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem nimettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!

Stüdyo buz kesti! Yapılan hata sonrası kameralar önünde adeta çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.