Arnavutköy'de 7 atın karayolundaki yolculuğu kazayla bitti

İstanbul Havalimanı yolu D-20 Karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen olayda seyir halinde olan sürücüler yolda at sürüsüyle karşılaştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Akan trafiğin ortasında başı boş dolaşan atlar trafiği tehlikeye attı. Başı boş dolaşan atlar nedeniyle yolda seyreden sürücüler hızlarını düşürünce uzun süre trafik yoğunluğu oluştu.

ATLARDAN BİRİ ÖLDÜ

Bir sürücü, atların önünü kesmek için aracıyla manevra yaptı ancak başarılı olamadı. Bu sırada yolda dolaşan atlardan biri ticari aracın çarpmasıyla öldü.

KAMERAYA YANSIDI

Atların karayolunda başı boş dolaşıp trafiği tehlikeye attığı anlar ve oluşan trafik yoğunluğu cep telefonu kameralarına yansıdı.