Eve silah zoruyla girip anne ve küçük kızını darbedip ağızlarını bantladılar

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta yer alan bir dairede dün saat 17.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı.

ANNE VE KIZINI DARBEDİP AĞIZLARINI BANTLADILAR

İddiaya göre motosikletle gelen iki şüpheli, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı daireye silah zoruyla girdi. Şüpheliler evde bulunan anne Rengin H. (44) ile 4 yaşındaki kızı Nura M.'yi darbedip ağızlarını bantladı. O sırada eve gelen 20 yaşındaki Murat M. de şüphelileri durdurmak isteyince darbedildi.

EVDE NE VAR NE YOK ÇALDILAR

Şüpheliler toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan ziynet eşyası ve dövizi alarak motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nura M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rengin H. ve oğlu Murat M. ise darp raporu almak için hastaneye götürülürken, ardından karakola giderek şikayetçi olacaklarını belirttiler.

"ANNEM AĞLAYARAK ARAYINCA KOŞARAK EVE GELDİM"

Anne Rengin H.'nin oğlu Berzan M., "Ben çalışıyordum. Annem beni ağlayarak aradı koşarak eve geldim. Geldiğimde annemi bantlamışlar silahla tehdit etmişler. Kardeşim onlarla karşılaşmış kapıyı çalmış ve silahı kardeşimin göğsüne tutuyor. Benim küçük kardeşimi de darp edip dövmüşler. Odadan eşyalarımızı çalmışlar ve kaçmışlar. Buraya plakasız motosikletle gelmişler. 200 bin TL'lik ürün çalmışlar altın, euro ve Türk Lirası vardı" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, motosikletli 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.