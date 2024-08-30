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Arnavutköy'de Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

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İstanbul Arnavutköy'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda bir genç kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de aralarında alacak verecek meselesi olan bir grup, önce husumetlilerinin kapıda bekleyen otomobilini kundakladı daha sonra da cadde üzerinde pusu kurarak husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz hafta içi Onur Bingöl ve Buğra Küçükakkaya arasında kredi kartı kullanımından dolayı alacak verecek meselesi oluştu. Taraflar, telefonda tartıştıktan bir süre sonra Onur Bingöl'ün aracı kundaklandı. Bingöl, olay sonrası emniyete giderek ifade verdi. Bingöl'ün verdiği ifadede kendisinin telefonla aranarak tehdit edildiğini ve aracını kundaklayan kişilerin para meselesinden husumetli olduğu kişiler olduğunu, kendisinin hala tehdit edildiğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri aracın kundaklandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Bir gün sonra caddede pusu kurdular

Yaşanılan olaylardan bir gün sonra Onur Bingöl, Arnavutköy'de bulunan Mimar Sinan Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada husumetlisi olduğu iddia edilen Buğra Küçükakkaya, Yılmaz Gökyüzü ve Adem Erol isimli şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Cadde üzerinde yere yığılan Bingöl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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