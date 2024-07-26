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Döve döve öldürdüğü arkadaşını kanala attı! Katili, oğluna kullansın diye verdiği cep telefonu yakalattı

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Adana'da çuval içinde battaniye sarılı halde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulunmasının ardından Cinayet Dedektifleri olayı aydınlattı. Dedektifler, ölen kişinin cep telefonundan Kars'ta sinyal alıp katili yakaladı. Katil, öldürdüğü arkadaşının telefonunu kullansın diye oğluna yollayınca yakayı ele verdi.

Arkadaşını öldüren katil, kendi oğluna kullansın diye katlettiği kişini cep telefonunu gönderdi. Akıllara durgunluk veren olay, öldürülen kişinin cep telefonundan alınan sinyalle ortaya çıktı.

ÇÜRÜYEN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Otogarda değnekçi olan Murat Arlı 16 Aralık 2023 tarihinde kayboldu. Ailesi Arlı'dan haber almayınca kayıp başvurusunda bulundu. 10 Mart günü Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kıyıya vuran erkek cesedinin kayıp Murat Arlı olabileceğini değerlendirerek konuyu takip etmeye başladı. Kıyıda bulunan ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsisi yapılmak üzere kaldırıldı. Yapılan otopside ceset suda çok kalmasından kaynaklı çürüdüğü için ölüm nedeni belirlenemedi.

Döve döve öldürdüğü arkadaşını kanala attı! Katili, oğluna kullansın diye verdiği cep telefonu yakalattı

DNA TESTİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ölüm sebebi belirlenmemesine rağmen, çuval içerisinde battaniye sarılı halde ceset bulunması nedeniyle olayın cinayet olduğu değerlendiren dedektifler araştırmayı bırakmadı. Cinayet Dedektifleri, Adli Tıp Kurumu'nda kayıp şahıs Murat Arlı'nın oğlu Fırat Arlı ile DNA testi yaptırdı. Yapılan DNA testinden sonra cesedi Murat Arlı'ya ait olduğu belirlendi.

Dedektifler, cesedin Arlı'ya olduğunun belirlenmesinin ardından otogara giderek kamera kayıtlarını inceleyip olayı araştırmaya başladı. Arlı'nın cep telefonun izini süren dedektifler, telefonun Kars'ta bir kişinin kullandığını tespit etti. Yapılan tespitin ardından telefonu kullanan kişinin Arlı'nın otogarda birlikte yaşadığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu olduğunu tespit etti.

Döve döve öldürdüğü arkadaşını kanala attı! Katili, oğluna kullansın diye verdiği cep telefonu yakalattı

ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞININ TELEFONUNU KULLANSIN DİYE OĞLUNA YOLLAMIŞ

Cücü'nün oğlu ile iletişime geçen dedektifler, telefonu babasının kendisine kargo ile kullanması için gönderdiği belirledi. Bunun üzerine 23 Temmuz günü Adana'da ve Kars'ta yapılan operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette 5 şüphelinin sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda Arlı'nın arkadaşı Atilla Cücü bir anlık öfke ile cinayeti işlediği itiraf etti.

Cücü, "Alkollüydüm, kaldığımız yerde bir anlık öfke ile arkadaşımı darp ederek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniye sardım ve motosikletim ile drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü. Emniyette işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayı itiraf eden Atilla Cücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Adana Kars Polisiye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Buğra Er:

Hep genelde aynı kekkolar

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esra ceylan:

Cesedi niye gösteriyorsunuz?

14
2
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Yusuf Abi Abi:

şeriat adalettir

10
5
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1gerceklerinsesi:

Adana gerçekten çok sakat bir yer. Eğer burada doğup büyüdüyseniz, çocukluğunuz ve gençliğiniz bu kaotik sokaklarda ve okullarda geçtiyse, psikolojinizi ancak 30-40'lı yaşlarda toparlayıp normale dönebiliyorsunuz. O zamana kadar ölmediyseniz veya içeri girmediyseniz şükredin zaten. Şu an yine çok şükür biraz düzeldi ortalık.

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