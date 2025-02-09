Ardahan'da 'Kapı Kapı Jandarma' Projesi Tanıtıldı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygulamaya konulan "Kapı Kapı Jandarma" projesi, Vali Hayrettin Çiçek'in başkanlığında düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına tanıtıldı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların hayvan hırsızlığı ile mücadele, Siber ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme amacıyla "Kapı Kapı Jandarma" projesini hayata geçirdi.

Projenin tanıtılması amacıyla Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, proje hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Jandarma ekiplerinin, bu proje ile kapı kapı dolaşarak vatandaşları KADES, UYUMA, Siber ve dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde bilgilendirme çalışması yaptıklarını söyledi.

Vali Çiçek, "Bölge halkının en önemli geçim kaynağını tarım ve hayvancılık faaliyetleri oluşturmakta; ilimizde toplam 14.310 hayvan işletmesinde,336.000 büyükbaş ve 175.000 küçükbaş olmak üzere toplam 511.000 hayvan besiciliği yapılmaktadır. Son 5 yılda Jandarma sorumluluk bölgesinde 42 büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı meydana gelmiş olup, hayvan işletmelerinden yapılan hırsızlıklar incelendiğinde, ahırların hiçbirinde güvenlik kamerası ve yeteri kadar aydınlatma ile kilit mekanizması bulunmadığı tespit edilmiştir. Hırsızlar tarafından köy içerisinde en zayıf güvenlik halkası olan işletme hedef seçilmektedir. Jandarma sorumluluk bölgesinde yaşayan 55.055 vatandaşın yaklaşık %70'i 18 yaş üstü olup, köylerde yaşlı nüfusun fazla olması nedeniyle, bilgi eksikliği ve bilinçsiz internet kullanımından kaynaklı son zamanlarda telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık olaylarında artış görülmüştür.

Çevre illerden getirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin satışı konusunda ilimizdeki genç yaştaki bireyler hedef olarak seçilmektedir. 18 yaş altındaki kadın bireyler aile içerisinde gördüğü çeşitli şiddet ve baskı olayları nedeniyle evden kaçarak erken yaşta evlilik yapmakta, aile içinde şiddet gören kadınlar ise korku, uzak durma ya da bilgi eksikliğinden kaynaklı olarak çevresinden ya da kolluk kuvvetlerinden yardım talep etmemektedir.

Bölgemizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak traktörler ile karayolu kenarında başıboş bırakılan hayvanlardan kaynaklı trafik kazaları meydana gelmektedir. Bu sebepler doğrultusunda ilimiz kırsalında hırsızlık, dolandırıcılık, trafik ve uyuşturucu olaylarının önlenmesi maksadıyla, 01.09.2024 tarihinden itibaren Ardahan İl Jandarma Komutanlığımız tarafından "Kapı Kapı Jandarma Projesi" uygulamaya konulmuştur. Sorumluluk bölgemizde 25.000 vatandaşımıza ulaşılarak bilgilendirilmesi hedeflenmiştir" dedi.

Vali Çiçek amacımız, "uç ve suçlularla mücadelede proaktif kolluk yaklaşımı düşüncesiyle, bölge halkının ekonomik zararların önüne geçmek ve güvenlik hizmetlerine toplumsal katkıyı artırmak, bu kapsamda; bölgedeki hırsızlık, internet ve telefon dolandırıcılığı, aile içi ve kadına yönelik şiddet, trafik olayları ile uyuşturucu bağımlılığı konularına ilişkin vatandaşlarımızı yüz yüze bilgilendirmektir" dedi. - ARDAHAN