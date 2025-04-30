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Ardahan'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, birçok uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Yapılan operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Ardahan'da kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama

ARDAHAN - Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir çok uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı,

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Aktaş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı sahasında bir tır durduruldu. Araçta yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 64 fişek, 1 balistik yelek, 84 sentetik uyuşturucu hap, 12 bin 400 lira, 200'ü "geçersiz" ibareli 450 avro, 1590 dolar, 100 lari, 3 cep telefonu ve 1 dijital saat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
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