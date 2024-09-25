Ardahan'da Emniyet ve Güvenlik Faaliyetleri Değerlendirildi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Başkanlığında Eylül ayı "Emniyet ve Güvenlik Basın Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Çiçek, ildeki yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelerek, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan faaliyetler ve işlemler ile meydana gelen olaylara ilişkin 2023 ve 2024 yıllarının 8 aylık dönemini kapsayan verileri paylaştı.

Ardahan'da genel güvenlik ve asayişin sağlanmasında 2023 yılında başarılı çalışmalar yapıldığını, bunlarla birlikte suç ve suçluyla mücadelenin 2024 yılında da kararlılıkla sürdürüldüğünü, emniyet, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi noktasında özveriyle çalışmalar yapıldığının altını çizen Vali Hayrettin Çiçek, şu verileri paylaştı:

"2023 yılı ilk sekiz aylık dönemde kişilere karşı 1.038 olay meydana gelirken 2024 yılında %8'lik azalışla 955 olay meydana gelmiş, bu oran Mal Varlığına Karşı Suçlarda 345 olaydan 300 olaya düşerek %13'lük azalma gerçekleşmiştir. İlimizin güvenliği ve halkımızın huzuru için güvenlik güçlerimizin önleyici hizmetleri etkin bir şekilde yürütmesi sayesinde suç sayılarımızdaki azalış devam etmektedir. Haklarında UYAP Aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 2023 yılının ilk 8 aylık döneminde 585 şahıs yakalanmışken, 2024 yılında %13'lük bir artışla yakalanan şahıs sayısı 660'a çıkmıştır. 2023 yılında uygulama ve yol kontrollerinde 379.153 şahıs sorgulanmış, 2024 yılında sorgulanan şahıs sayısı %68 artarak 636.935 olmuştur. Suçu önleme ve suçluları yakalama konusundaki etkin ve kararlı çalışmalarımız neticesinde artırılan denetim ve sorgu sayılarıyla suçluların ve aranan şahısların yakalanmasında başarı gözle görünür şekilde artış göstermeye devam etmektedir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 2024 yılının ilk 8 aylık döneminde 59 operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiş olup, 2.757 paket sigara, 383.400 boş makaron, 4 adet alkol kiti 60ml, 290 litre kaçak alkol, 14 adet tabanca, 17 adet şarjör ve 263 adet fişek, 8.310 kök Hint Keneviri, 17 adet Bluetooth kulaklık, 8 adet muhtelif tarihi eser(heykel, sikke vb.) yakalanmış ayrıca toplum sağlığını tehlikeye düşürecek 150 kg kırmızı et ele geçirilmiş. Ele geçirilen malzemeler ile önlenen vergi kaybı 291.472 TL'dir.

2023 yılının ilk 8 ayında Düzensiz Göçle Mücadeleye yönelik 16 olay tespiti ve yakalaması yapılmış 2024 yılında bu sayı %88'lik bir artışla olay sayısı 30'a çıkmıştır. Bu 30 olayda 62 düzensiz göçmen yakalanmış, 20 organizatör şahsa işlem tesis edilmiş, 1 şahıs tutuklanmış, 6 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Yakalanan 27 düzensiz göçmen hakkında da sınır dışı işlemleri uygulanmıştır. Ülkemize yasadışı yollarla giren ve izin belgesi bulunmayan yabancı şahıslara yönelik yapılan analiz ve saha çalışmaları ile Göçmen Kaçakçılığı konusundaki başarı geçen yıla oranla bu yıl ciddi oranda artış göstermiştir.

Terörle Mücadele kapsamında ilimizde 2023 yılının ilk 8 ayında 41 olayda 43 şahıs yakalanmışken 2024 yılında 16 olayda 16 şahıs yakalanmıştır. 2023 yılının ilk 8 ayında ilimizde uyuşturucu maddelerin kullanılmasını ve ticaretini engellemek amacıyla 56 olay yakalaması yapılmış, 2024 yılında 77 olay yakalaması yapılarak %38 artış ile başarı sağlanmıştır. Operasyonel faaliyet sonucunda 14 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şüpheli şahıslardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Gençlerimizi uyuşturucu madde batağından kurtarmak amacıyla etkin ve kararlı çalışmalarımız sayesinde geçen yıla oranla bu yıl yakalanan uyuşturucu madde miktarı ve şüpheli şahıs sayısında artış sağlanmıştır." - ARDAHAN