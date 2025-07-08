Ardahan'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması

Ardahan'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması
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Ardahan il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında vatandaşlar ve pazarcı esnafına yönelik dolandırıcılık ve şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yaptı. KADES uygulaması hakkında bilgi veren ekipler, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.

Ardahan il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına yönelik uyarı ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ardahan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç sürücülerine ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, kadının şiddete karşı korunması için KADES uygulaması, internet üzerinden alışveriş işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler ile telefon dolandırıcılığı konularında vatandaşlar ile sürücülere detaylı bilgilendirmeler yaptı.

Ayrıca, kadın vatandaşlara KADES uygulamasını indirme ve kurma konusunda yardımcı olan ekipler, dolandırıcılık suçlarıyla ilgili broşürler dağıtarak, vatandaşların bu tür suçlara karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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