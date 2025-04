Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder'i doktoru defalarca uyarmış

DEM Parti İmralı Heyeti'nde de yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün gece kalp krizi geçirdi. Önder, İstanbul'daki konutunda bulunduğu sırada rahatsızlandı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, Önder dün gece saat 23.00'te ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AORT DAMARINDA YIRTIK VAR

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, ilk açıklamasında, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söyledi. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alındı. Dün gece 23.30'da başlayan Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sürüyor.

DAMARDAKİ YIRTIKLA İLGİLİ SÜREÇ TAMAMLANDI

Önder'in aort yırtığı ile ilgili ameliyat süreci tamamlandı fakat riskli durum devam ediyor. Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakıma alınabilecek kadar toparlanabilmesi için halen istenen noktaya gelinemedi. Bu yüzden Önder her an müdahale edilebilecek şekilde ameliyat masasında bulunuyor.

ÖNDER'İN DOKTORU KONUŞTU

Önder'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp krizi ve Önder'in geçmiş sağlık problemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Ana damarlardan ya da yan damarlardan birisinin tamamen tıkanmasına kalp krizi diyoruz. " diyen Boztosun, "Burada Sırrı Bey bizim çok sevdiğimiz değer verdiğimiz birisi. Bize geldiği zaman aort damarı 4.6, 4.7 civarındaydı. 5.5'a kadar bekleyebiliyoruz. Ancak yaşanan ani stresi gerginlik, tansiyon yükselmeleri bazı diğer risk faktörleri devreye girdiği zaman 4.6,4.7 dahi aort damarı kalpten çıkan ana damar yırtılabiliyor ve yırtıldığı zaman da bu yırtılma nereye kadar uzandığıyla ilgili olarak eğer beyne giden damarlara uzanıyorsa şuur kapanması, böbreklere kadar yırtılıyorsa böbrek bozuklukları, bağırsak damarlarına kadar yırtılıyorsa da yani vücudumuzdaki ana damarın nerede ve ne kadar yırtıldığı hayati tehlikemiz oluyor. Bazen ne yazık ki o yırtılmayla birlikte damarda patlama oluyor. Ne yazık ki istenmeyen olaylarla sonuçlanıyor." dedi.

"HER AN PATLAYABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARDIK"

Önder'in daha önce Meclis'te fenalaştığına dikkat çeken Boztosun, "Meclis'te bir geçici bir şuur kaybı daha sonra Ankara'da yakın takip edildi. Acaba bu pıhtı neden beyne attı diye? Geçici bir olay yaşanmıştı. Bize İstanbul'a geldiği zaman detaylı araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada aort damarının 4.bts'ni çektik. Kalp damarında tıkanma var mı? diye. Kalp damarları tertemizdi. Yaşına göre kalp daralması yoktu. Ancak aort damarı 4.6-4.7 civarında ölçülmüştü. Daha sonra pankreasta bir kitle tespit edildi. Daha sonra bu kitle ve aort damarı için gerekli doktorlar arkadaşlarla çalışmaları yaptık. Aort damarı için kendisini takip edelim dedik. Biz kendisine sıkı sıkı tembih ettik. Bunun belli aralıklarla takip edilmesi gerekiyor. 4.6-4.7 ne kadar hızlı büyüyor. 4.8-4.9 eğer hızlı büyüyorsa o zaman hızlı büyümeyle birlikte her an yırtılabilecek demektir. Yani eğer sizin 4.6 3 yıl sonra 4.7 olduysa bu bizi korkutmuyor. Ama 4.6 3 ay sonra 4.7-4.8 oluyorsa kısa zaman bir büyüme emaresi gösteriyorsa o zaman bu şu demektir her an patlayabilir. Bu damar yırtılabilir demektir. Dolayısıyla biz kendisini seviyoruz. Sıkı sıkı tembih ettik. Kilonuzu, tansiyonunuzu, kolesterol, şekerinizi takip etmeniz lazım diye." şeklinde konuştu.