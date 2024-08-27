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Antalya'ya modern bir afet yönetim merkezi kazandırılıyor

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AFAD Başkanlığı ve Kuveyt Kızılayı iş birliği ile projelendirilen Antalya İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binası'nın temel atma töreni gerçekleştirildi. Projenin tamamlanmasıyla 37 bin 500 metrekarelik kampüste 13 bin metrekarelik inşaat alanı ile Antalya'ya modern bir afet yönetim merkezi kazandırılacak.

Afad Başkanlığı ve Kuveyt Kızılayı iş birliği ile projelendirilen Antalya İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binası'nın temel atma töreni gerçekleştirildi. Projenin tamamlanmasıyla 37 bin 500 metrekarelik kampüste 13 bin metrekarelik inşaat alanı ile Antalya'ya modern bir afet yönetim merkezi kazandırılacak.

2025 Kasım ayında tamamlanması planlanan Proje, afet ve acil durum yönetim merkezi, arama ve kurtarma birlik müdürlüğü, kademe ve depo binası, kentsel arama ve kurtarma eğitim alanı, sel havuzu ve arama ve kurtarma köpeği eğitim alanı gibi birçok önemli merkezden oluşacak.

"Proje uluslararası iş birliği ile hayata geçiriliyor"

Törende konuşan Vali Şahin, "Çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz. Fakat coğrafyamız deprem ve sel gibi çeşitli doğal afetlere karşı hassas bir noktada. Geçtiğimiz yıllarda insanlık tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşadık. Birkaç yıl öncede Türkiye tarihinin en büyük yangınını Antalya'da yaşadık. Yaşadığımız afetler bizlere ciddi maliyetlere sebep oluyor. Bu maliyetlere yönelik hazırlığımızı çok sıkı bir şekilde yapmalıyız. 6 Şubat depremlerinde uluslararası anlamda Kuveytli dostlarımızın da desteklerini gördük. Kuveyt hükümetinin bu projeye sağladığı 4 milyon doların üzerindeki destek bunun devamı niteliğindedir. Bizler de ülkemizin geliştirmiş olduğu imkanları dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir afet durumunda hizmete sokmayı insanlık görevlerimizden birisi olarak görüyoruz" dedi.

"Afetlere karşı tam teşekküllü hazırlık"

Bu kapsamlı yapı ile afetlere müdahalede daha hızlı ve etkin bir şekilde hareket edileceğini belirten Vali Şahin, "Bu alanda profesyonel ekiplerimizin yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde kurulan gönüllülük mekanizması kapsamında gönüllü kardeşlerimize de eğitim verilecek. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz büyük deprem tatbikatında gönüllü kardeşlerimizi test etme imkanı bulduk. Başarı ile görevlerini yerine getirdiler. İnşallah ülkemiz afetlerden uzak olur ancak 'Hazır ol cenge eğer ister isen sulh u salah' beytinde anlatıldığı gibi huzur içinde yaşamak istiyorsak en olumsuza karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından dualar ile temel atma töreni gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Kızılayı arasında yapılan uluslararası bir anlaşma kapsamında finanse edilecek olan Antalya AFAD Hizmet Binası temel atma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcı Tahsin Aksu, Kuveyt Kızılayı Afet ve Acil Durum Birimi Başkanı Khalid El Mutari, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Antalya AFAD Müdürü Necmi Erçin, Kuveyt Kızılayı Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmad Abduljabbar Al Naibari ve AFAD personeli katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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