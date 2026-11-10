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Antalya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
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Antalya merkezli 8 ilde, yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Korkuteli'de bir kişinin dolandırıldığı belirlenirken, firari 3 şüpheli için arama kararı için işlemler başlatıldı.

Antalya merkezli 8 ilde, internet sitesi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, Korkuteli ilçesinde yaşayan Y.D'nin internet sitesi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle toplam 1 milyon lira göndererek dolandırıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Antalya merkezli 8 ilde 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüpheli hakkında arama kararı çıkarılması için gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 19 cep telefonu, 17 SIM kart, 1 hafıza kartı, 5 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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