Antalya-Konya Karayolunda Bayram Tatili Dönüşü Yoğunluğu

Antalya-Konya Karayolunda Bayram Tatili Dönüşü Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilini Manavgat ve Alanya bölgelerinde geçiren yerli turistlerin dönüş yolculuğu sırasında Antalya-Konya karayolunda yoğun trafik oluştu. Akseki Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Antalya- Konya karayolunda bayram tatili dönüşü yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı tatilini özellikle Manavgat ve Alanya bölgelerindeki turistik tesislerde geçiren yerli turistlerin 4 günlük tatilin son gününde dönüş yolculuğu, Antalya-Konya karayolunda trafikte yoğunluğa sebep oldu.

Antalya-Konya karayolunda, Akseki-Manavgat ve Akseki ile Seydişehir arasında oluşan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Akseki Bölge Trafik ekipleri yoğunluk olan güzergahlarda denetim yaparken sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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