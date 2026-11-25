Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Zeytinköy'de yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini belirterek, Muratpaşa ilçesinin uyuşturucu kullanıcı sayısında yanı başındaki Kepez'in gerisine düştüğünü açıkladı. Zeytinköy'de günlük yakalanan kullanıcı sayısının 10'un altına indiğini söyleyen Zaimoğlu, bölgeye ekipler amirliği ve 21 polis lojmanı yapılacağını duyurdu.

Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, kentin güvenliğinden uyuşturucuyla mücadeleye, Zeytinköy'deki çalışmalardan çocukların eğitimine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının açılış konuşmalarında, öncelikle Eskişehir'de düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerimiz ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz anıldı. KONYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Kaplan, Antalya gibi milyonlarca turisti ağırlayan ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir şehirde güvenliğin büyük sorumluluk gerektirdiğini belirterek, emniyet teşkilatının çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Kaplan, özellikle Zeytinköy'de geçmişte yaşanan güvenlik sorunlarına yönelik çalışmaların dikkat çekici olduğunu ifade ederek, "Uyuşturucu yalnızca bir asayiş meselesi değil, aynı zamanda bir aile ve toplum meselesi. Gençlerimizi bu tehlikeden korumak için emniyetimizin çalışmalarının yanında ailelere, okullara ve biz sivil toplum kuruluşlarına da çok önemli görevler düşüyor. Bir şehrin güvenliği yalnızca yapılan operasyonlarla ölçülemez. İnsanların kendilerini sokakta, evinde, işinde ve sosyal yaşamında ne kadar güvende hissettiği ile ölçülür" dedi.

Zeytinköy'e 21 polis lojmanı yapılacak

Zeytinköy'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Emniyet Müdürü Zaimoğlu, bölgenin her gün takip edildiğini ve güvenlik tedbirlerinin artırıldığını söyledi. Bölgede geçici olarak dört konteyner kurulduğunu belirten Zaimoğlu, bunlardan ikisinin kadın ve erkek nezarethaneleri, birinin yemekhane, diğerlerinin ise çalışma ofisleri olarak kullanıldığını ifade etti. Zeytinköy'de kalıcı bir emniyet yapılanmasına geçileceğini açıklayan Zaimoğlu, "Oraya önümüzdeki süreçte Ekipler Amirliği yapacağız. Projesini çizdirdik. İnşallah bir aya kadar Emniyet Derneğimiz üzerinden inşaatına başlayacağız, temelini atacağız. Alt katta Ekipler Amirliği olacak. Üstüne de 21 tane lojman yapacağım. Polislerin, ailelerinin, çocuklarının yaşadığı bir alana çevireceğim burayı, Zeytinköy'ün tam ortasını" diye konuştu.

Zeytinköy'de günlük yakalanan uyuşturucu kullanıcısı sayısının 10'un altına düştüğünü belirten Zaimoğlu, bölgedeki çalışmaların Antalya'nın diğer ilçelerinde de sürdürüldüğünü kaydetti. Zeytinköy'deki baskının artırılmasının uyuşturucu kullanıcılarını kentin başka bölgelerine yönlendirdiği yönündeki değerlendirmelere de değinen Zaimoğlu, böyle bir durumun yaşanmadığını savundu. Yakalanan kişilerin geçmişte nerelerde yaşadıklarının ve hangi bölgelerde işlem gördüklerinin düzenli olarak incelendiğini aktaran Zaimoğlu, "Şimdi bunu söyleyince eski valilerimiz de söylüyordu; Zeytinköy'ü dağıtıp da Antalya'nın geneline yaymadı. Biz her alanda baskıyı artıracağız. Zeytinköy'deki kullanıcılar Antalya'ya yayılmadı. Onların istatistiklerine de bakıyoruz. Kim daha önce nerede yaşıyormuş, nerede yakalanmış, nerede GBT kontrolüne girmiş tek tek istatistiki olarak her hafta takip ediyoruz. Kepez'de, Konyaaltı'nda da alana basmaya başladık. Aksu'da, Serik'te, Manavgat'ta, Alanya'da Antalya'nın neresinde suç işleniyorsa oraya yönelik tedbirler alıyoruz" dedi.

"Suçtan rant elde edenler mafyalaşır"

Suçla mücadelede kararlılık ve sıfır toleransın önemine dikkat çeken Zaimoğlu, küçük suçların zamanla daha büyük ve örgütlü suçlara dönüşebileceğini söyledi. Özellikle açıktan hırsızlıkla mücadelenin bu açıdan önemli olduğunu vurgulayan Zaimoğlu, "Bir insan bir şeyle bir rant elde etmeye başlıyorsa, bir müddet sonra onunla yetinmez; o artık sektör haline gelecek. 'Daha ilerisi, daha ilerisi, daha ilerisi' derken mafyalaşma ve örgütsel suçlar başlayacaktır. Dolayısıyla güvenlikte en önemli nokta kararlılık ve sıfır tolerans" diye konuştu.

Antalya'nın suçların aydınlatılması konusunda Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduğunu ifade eden Zaimoğlu, genel aydınlatma oranının yüzde 99,9 seviyesinde bulunduğunu, açıktan hırsızlık olaylarında ise bu oranın yüzde 80'e ulaştığını söyledi. 2026 yılının sonuna yaklaşılırken Antalya genelinde yalnızca 6 ev hırsızlığı olayının faili meçhul kaldığını belirten Zaimoğlu, iş yeri hırsızlıklarında ise faili meçhul olay sayısının 12 olduğunu kaydetti. Bu verilerin düzenli olarak takip edildiğini anlatan Zaimoğlu, "Her ay dış ilçeler dahil toplanıyoruz, aylık değerlendirme yapıyoruz. Nerede problem varsa oraya yönelik tedbirlerinizi artırırsınız, çözersiniz" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu sadece polisin işi değil

Uyuşturucuyla mücadelenin toplumun bütün kesimlerinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Zaimoğlu, bağımlılığın kişiyi uzun yıllar etkisi altında tutabildiğini anlattı. Kozan İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı dönemde yaşadığı bir olayı paylaşan Zaimoğlu, uyuşturucuyu beş yıl önce bırakan bir gencin yeniden aynı ortama girmesiyle bağımlılık isteğiyle mücadele edemediğini söyledi. Genç adamın kendisini nezarethaneye alması için yalvardığını belirten Zaimoğlu, "Beş yılın ardından ilk defa buraya geri döndüm. Bütün vücudum tir tir titriyor, yeniden kullanmak istiyorum. Bu geceyi atlatmam lazım dedi. Yani sıyrılıyorsunuz, kurtuluyorsunuz; aradan beş yıl geçiyor. Tekrar aynı ortama dönünce yine sanki hiç bırakmamış gibi bir anda tetikleyebiliyor bir şeyler. O yüzden bunun birinci yolu hiç merak etmemekten, ikincisi uzak durmaktan ve etrafımızdaki bu işe bulaşanları toparlamaktan geçiyor" diye konuştu.

Uyuşturucunun gençler üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çeken Zaimoğlu, gençlerin kilo verme veya ders çalışırken motive olma gibi gerekçelerle madde kullanımına özendirildiğini söyledi. Bu nedenle mücadelenin yalnızca operasyonlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Zaimoğlu, "Gördüğümüz her suçun, özellikle başta uyuşturucu olmak üzere insanlarımızın, gençlerimizin kaybolmasına yol açacak her türlü şeyle topyekün mücadele etmek zorundayız. Bu sadece polisin işi değil" dedi.

"Çocuğunuza sahip çıkacaksınız"

Uyuşturucuyla mücadelenin temelinde aile eğitiminin bulunduğunu ifade eden Zaimoğlu, çocukların küçük yaşlardan itibaren empati ve ahlaki değerlerle yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Çocukların başkalarının duygularını anlayabilmesinin ve davranışlarının sonuçlarını kavrayabilmesinin önemine değinen Zaimoğlu, "Çocuk eğitiminde gelecekle ilgili bir endişeniz varsa çocuğunuza sahip çıkacaksınız. Empati eğitimi almamış, empati yapmayan gençler bencil olur, sadece ve sadece kendini düşünür" diye konuştu. Ahlaki eğitimin erken yaşlarda verilmesi gerektiğini belirten Zaimoğlu, ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Ailelerin çocuklarıyla iletişim kurmasının, gerektiğinde arkadaşları ve sırdaşları olmasının önemini vurgulayan Zaimoğlu, "Bunu önlemenin tek yöntemi bir aile eğitimi, iki çocuk eğitimi. Ailelerimizi yetiştireceğiz, sonra çocuklarımızı yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şiddet içerikli oyunlara dikkat

Çocukların şiddet içerikli bilgisayar oyunlarıyla uzun süre vakit geçirmesinin psikolojik etkileri olabileceğini dile getiren Zaimoğlu, özellikle adam öldürme ve şiddet temelli oyunların çocukların dünyasını olumsuz etkilediğini söyledi. Basit oyunlarda dahi uzun süre vakit geçirildiğinde zihnin oyunla meşgul olmaya devam ettiğini belirten Zaimoğlu, "İki saatten fazla bir işle iştigal oluyorsanız gözünüzü kapattığınızda tavla oynuyorsanız zarları, okey oynuyorsanız taşları görüyorsunuz. Sadece basit bu oyunlarda dahi insan iki saatten fazla beynini bunlarla meşgul ediyorsa çocuklarımız saatlerce bu şiddet içeren oyunları oynadığında psikolojilerinde ne tür etkiler yapıyor? Counter-Strike ve Metin2 tarzı şiddet içeren oyunlar çocuklarımızın bütün dünyasını altüst ediyor" diye konuştu.

Trafik kurallarına uyulması için cezaların miktarından çok denetim ve yakalanma ihtimalinin önemli olduğunu belirten Zaimoğlu, sürücülerin ceza almayacaklarını düşündüklerinde kuralları ihlal etmeye devam ettiğini söyledi. Trafikte caydırıcılığın sağlanması için ihlallerin mutlaka karşılık bulması gerektiğini ifade eden Zaimoğlu, "Çölün ortasına trafik ışığını bırakın, kameranız olmasın, polisiniz olmasın; o suçu orada engelleyemezsiniz. Çünkü kişilerde algılanan yakalanma riski vardır. 'Ben burada yakalanmam' derse cezası idam olsa da etrafına bakar, devam eder. Buradaki kıstasımız suçlarla mücadelede yakalanma oranlarını yukarıya çıkarıp insanlara 'Bu suçu yaparsan cezasını çekersin' dedirtmektir" dedi.

Güvenlik Antalya için olmazsa olmaz

Antalya'nın turizm kenti olması nedeniyle güvenliğin öneminin daha da arttığını belirten Zaimoğlu, turistlerin huzur içinde tatil yapabilecekleri şehirleri tercih ettiğini söyledi. Avrupa ülkelerinde turistlerin hırsızlık ve kapkaç konusunda sık sık uyarıldığını, bazı ülkelerde küçük çaplı hırsızlık olaylarının yeterince takip edilmediğini ifade eden Zaimoğlu, Antalya'da güvenlik hizmetlerinin kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Güvenliğin bir şehirde yaşam kalitesini belirleyen temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Zaimoğlu, "Güvenlik öyle bir şey ki bir noktada keserseniz o çıta sürekli olarak sizi zorlar. Artık sadece canınızla, çocuklarınızın hayatıyla endişeli hale gelirsiniz. 'Malım gitsin de yeter ki çocuklarım kurtulsun, yeter ki ailem kurtulsun' diye düşünürsünüz. Güvenlikte kararlılık ve sıfır tolerans bizim için en hassas noktadır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı