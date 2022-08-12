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Son dakika! Antalya'da banka müdürü, şube içerisinde silahlı bir kişi tarafından rehin alındı

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Son dakika! Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Mısır Çarşısı'nda bulunan bir bankada sıcak dakikalar yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre banka şubesinin müdürü, içeri giren kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesiyle gelen çok sayıda özel harekat polisi, banka şubesi önünde önlem aldı. Şahıs ikna edilmeye çalışılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Olay yerinden ilk görüntüler:

Son dakika! Antalya'da banka müdürü, şube içerisinde silahlı bir kişi tarafından rehin alındı

Son dakika! Antalya'da banka müdürü, şube içerisinde silahlı bir kişi tarafından rehin alındı

Antalya'da banka müdürü, şube içerisinde silahlı bir kişi tarafından rehin alındı

Antalya'da banka müdürü, şube içerisinde silahlı bir kişi tarafından rehin alındı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Mısır Kepez Banka 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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