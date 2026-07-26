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Manavgat'ta uçuruma yuvarlanan araçta 5 kişi hayatını kaybetti

Manavgat'ta uçuruma yuvarlanan araçta 5 kişi hayatını kaybetti
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu. Yaralanan 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Taşağıl-Derebucak yolu Beydiğin Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Erol Arslan (48) idaresindeki 42 AKL 36 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, sürücü Erol Arslan, yolcular Ayla Arslan (46), İlayda A. (15), Ebrar A. (12) ve 4 yaşındaki Metehan U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Abdurrahman Uğurlu (28) ve hamile olduğu öğrenilen Hatice Uğurlu (23) ise hastaneye sevk edildi.

Vali Şahin kaza yerinde inceleme yaptı

Antalya Valisi Hulusi Şahin kaza yerinde inceleme yaparak bilgi aldı. Vali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın Konya-Antalya kara yolunun 36. kilometresinde 2 aileyi taşıyan minivanın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana geldiğini ve 5 kişinin hayatının kaybettiğini söyledi.

Kazada bir aileden 4, bir başka aileden 1 kişinin hayatının kaybettiğini belirten Şahin, "Arslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin ise 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 yaralı var. Hamile anneyi Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Bilinci açık inşallah iyi haber bekliyoruz. Baba Abdurrahman Uğurlu ise helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıları takip ediyoruz. Vefat eden vatandaşların araç içerisinden çıkarılması da tamamlandı. Yoğun bir yol. Özellikle Konya'dan hafta sonunu Antalya'da geçirmek isteyen vatandaşların sıkça kullandığı bir yol. Virajlı ve eğimli bir yol. Kazanın sebebi net değil, bu konudaki çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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