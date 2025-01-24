Antalya'da Yayaya Çarpan Otomobil Takla Attı, Sürücü Kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil takla attı. Yaya ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden firar etti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 07 YJ 734 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A.'ya çarptı. Çapmanın etkisiyle savrularak yola düşen A.A., ağır yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araç sürücüsü kazanın ardından olay yerinden firar ettiği öğrenildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine çağrılan Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde detaylı inceleme yaptı.

Aracın kayıtlarından araç sahibinin Beyrebucak Mahallesi'nde ikamet ettiğini tespit eden polis ekipleri, kaçan sürücünün ikamette olabileceği şüphesiyle ikamete gitti. Yapılan incelemede sürücünün E.Ç. olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA