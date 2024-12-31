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Antalya'da Ürdün Vatandaşı Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da Ürdün Vatandaşı Evinde Ölü Bulundu
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Alanya'da yaşayan 46 yaşındaki Ürdün vatandaşı Muharrem Qasım Badi Mousa, evinde ölü bulundu. Komşuları tarafından durumu bildirilen Mousa'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ürdün vatandaşı Muharrem Qasım Badi Mousa evinin yatak odasında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde bir apartlanın 5. katında gerçekleşti. Apartman dairesinde tek başına yaşadığı öğrenilen Ürdünlü Muharrem Qasım Badi Mousa'dan (46) haber alamayan komşular durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemelerinin ardından Ürdünlü vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Ürdünlü vatandaşın cansız bendeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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