Kamyonet 60 metrelik uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, 60 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazada 70 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Mevlüt Gökmen (70) yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Çığlık Mahallesi Yarcakmuar yayla yolunda edinilen bilgilere göre, Mevlüt Gökmen'in kontrolünü kaybettiği kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre uçuruma yuvarlandı.

KAMYONET UÇURUMDAN YUVARLANDI

Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dik yamaçtan ulaşılması güç olan kaza bölgesine uzun uğraşlar sonucu ulaşan ekipler, sürücü Mevlüt Gökmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gökmen'in yalnız olduğu tespit edilen kazada, cenazesi nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunduğu yerden güçlükle çıkarılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
