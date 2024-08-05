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Antalya'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen Tofaş Şahin marka otomobil, park halindeki bir otomobile de çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen Tofaş Şahin Marka otomobil, çarpmanın şiddetiyle park halindeki bir otomobile de yandan çarptı.

Kaza, Manavgat ilçesinin Yayla Mahallesi'nde, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Barbaros Caddesi yönünden gelerek Remzi Güven Caddesi istikametine doğru ilerleyen Recep Görkemli yönetimindeki 34 CRV 118 plakalı Honda marka otomobil, karşı yönden gelen Ali Şahin'in kullandığı 07 D 4115 plakalı Tofaş Şahin marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Şahin marka otomobil, yolun sağında park halinde bulunan 27 VZ 536 plakalı otomobile yandan çarparak zarar verdi.

Kazada her 2 otomobil sürücüsünün yanı sıra hurdaya dönen Tofaş Şahin marka otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Kaymak yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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