Antalya'nın Huzuru Toplantısı Yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Huzuru Projesi kapsamında düzenlenen Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, Temmuz ayı içerisinde güncel güvenlik ve asayiş olayları hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun eşlik etti.

Tümgeneral Tarık Hekimoğlu'na teşekkür

Basın açıklaması öncesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına atanan Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu'nu tebrik eden Vali Şahin, "Şehrimize üç yıl boyunca başarıyla hizmet eden Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu'nun, Tümgeneral rütbesiyle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına atanmasını tebrik ediyor; Antalya'mıza sunduğu değerli hizmetler için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Asayiş olaylarının yüzde 96,4'ü aydınlatıldı

Antalya'nın huzur ve güvenliği için Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik bölgelerinde asayiş suçlarına yönelik çalışmaları açıklayan Vali Şahin, Temmuz ayında il genelinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik bölgesinde toplamda 11 bin 820 asayiş olayının meydana geldiğini ve olayların yüzde 96,4'ünün aydınlatıldığını belirtti. Vali Şahin, bu olayların 4 bin 510'unun kişilere, bin 750'sinin malvarlığına, bin 294'ü topluma karşı meydana gelmiş suçlar olup; çeşitli suçlardan aranan 5 bin 303 şahsın yakalandığını, bunlardan 860'ının tutuklandığını ifade etti.

Antalya genelinde 4 bin 196 adet uygulama yapıldı

İl genelinde 2 bin 127'si şok uygulama olmak üzere 4 bin 196 adet uygulamanın yapıldığını belirten Vali Şahin, uygulamalar neticesinde 1 milyon 646 bin 498 şahıs ve 1 milyon 841 bin 53 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalarda 110 adet tabanca, 1 uzun namlulu silah, 35 adet kurusıkı tabanca, 97 adet av tüfeği, 2 bin 199 adet fişek, 76 adet çalıntı oto, 24 adet çalıntı motosiklet, 5 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 397 bin 700 TL değerinde ziynet eşyası, 17 bin 400 TL nakit para ele geçirildiğini belirtti.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 140 operasyon yapıldı

Jandarma ve Emniyet'in Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nin yaptığı operasyonlara değinen Vali Şahin, "Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele, Aklama Suçları ve Suç Gelirlerine Yönelik Suçlar ile Mücadele birimlerinde toplamda 140 operasyon gerçekleştirilerek 249 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şüphelilerden 37 şahıs tutuklanmış, 29 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 182 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Mali suçlarla mücadele kapsamında rüşvet suçundan 5 olayda 55 şüpheli şahsa işlem yapılmış; 11 şahıs serbest, 1 şahıs ev hapsi cezası, 17 şahıs adli kontrol şartıyla serbest, 26 şahıs ise tutuklanmıştır. Parada sahtecilik suçundan 1 olayda 2 şüpheli şahsa işlem yapılmış; bir şahıs adli kontrol kararı verilmiş, bir şahısta tutuklanmıştır. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 2 olayda 13 şüpheli şahsa işlem yapılmış;6 şahıs serbest kalmış, 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 4 şahıs ise tutuklanmıştır. 11 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yapılan operasyonlarda bin 297 adet elektronik sigara, 22 bin 390 litre kaçak içki, 5 bin litre etil alkol, 106 şişe kaçak içki, 6 bin 95 kg tütün, 132 paket kaçak ısıtma tütün, 15 bin 897 paket kaçak sigara, 12 bin 145 adet kaçak eşya, 224 bin 680 adet dolu makaron, 38 bin 200 adet kaçak makaron, 16 adet tabanca, 6 bin 294 adet fişek, 67 bin 102 adet kaçak ilaç, 29 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 40 bin 232 adet kaçak emtia,, 8 adet sahte para ve 29 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar neticesinde 1 milyon 500 bin TL değerinde suç geliri ve suçtan elde edilen malvarlığı ele geçirildi" dedi.

735 narkotik operasyonu yapıldı

Vali Şahin, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 735 adet operasyon gerçekleştirildiğini ve 808 şüpheli şahsa işlem yapıldığını, işlem yapılan şahısların ise 84'ünün tutuklandığını söyledi. Vali Şahin, yapılan operasyonlarda; 108 kg 70 gr skunk, 46 kg 842 gr esrar, 14 kg 590 gr eroin, 9 kg 450 gr metamfetamin, 5 kg 617 gr kokain, 13 kg 824 gr bonzai, 149 bin 204 adet sentetik ecza, 995 adet ecstasy hap, 40 adet captagon, bin 39 kök kenevir ele geçirildiğini; NARVAS projesi kapsamında da 371 ihbara istinaden 884 uygulama yapıldığını ifade etti.

16 bin 59 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı

Antalya'da Temmuz ayı içerisinde yapılan 7 göçmen kaçakçılığı operasyonunda adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli organizatör şahsın tutuklandığını, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiğini, yakalanan 67 düzensiz göçmen hakkında ise gerekli işlemlerin yapılarak GÖKSEM'e teslim edildiğini belirtti. Mobil Göç Noktalarında 3 bin 664, merkez ve dış ilçe birimlerimizce 12 bin 395 yabancı uyruklu şahsın ülkemizde yasal kalışı yönünden sorgulamaları yapılmıştır. Bu sorgulamalar neticesinde toplamda 73 Suriye uyruklu şahsa, ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapılmış; kayıtsız 45 Suriye uyruklu şahıs geçici barınma merkezlerine sevk edilmiş, 33 farklı uyruktaki şahıs ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde toplamda 135 bin 421 yabancı uyruklu şahsın oturma ve çalışma izinli olarak ikamet etmektedir" dedi.

Temmuz ayında 454 bin 737 sürücü denetlendi

Açıklamada trafiğe ilişkin verilere değinen ve Antalya'da 1 milyon 622 bin 399 adet motorlu araç olduğunu ifade eden Vali Şahin, "İl genelinde gerçekleşen 454 bin 737 adet trafik denetiminde 100 bin 78 şahsa idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 3 bin 214 araç trafikten men edilmiş, 3 e-skuter sürücüsüne de cezai işlem yapılmıştır. Korsan taşımacılık kapsamında 51, engelli araçları için ayrılmış park yerlerini kullanan bin 671 araca cezai işlem uygulanmıştır. İl genelinde meydana gelen 2 bin 469 trafik kazasında maalesef 13 vatandaşımız vefat etmiş, bin 880 vatandaşımız yaralandı" şeklinde konuştu.

Siber suçlarla mücadelede 51 operasyon

Siber suçlarla mücadele alanında yapılan operasyonlara da değinen Vali Şahin; "Gerçekleştirilen 51 operasyonda toplam 289 şüpheli şahıs yakalanmış, 152 şahıs tutuklanmış, 23 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 114 şahıs serbest bırakıldı" dedi. - ANTALYA