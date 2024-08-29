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Tatil yaparken kafasına baca kapağı düşen kadın hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan bir kadın, otelin havuz başında güneşlenirken kafasına düşen baca parçası sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Hakkari'ye götürüldü.

Antalya'da tatil yaptığı otelin havuz başında güneşlenirken kafasına baca parçası düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye götürüldü.

2 ÇOCUK ANNESİYDİ

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 24 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda tatil yaptığı otelin havuz kenarında güneşlenirken, rüzgarın etkisiyle çıkan baca kapağının başına düşmesi sonucu ağır yaralanan hemşire Hanım Kaya Orakcı (37) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hakkari'de bir Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Orakcı'nın ölüm haberi eşi ve yakınlarını gözyaşına boğdu. 2 çocuk annesi olan Hanım Kaya Orakcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşi ve yakınları tarafından teslim alındı. Orakcı'nın yakınları cenazenin Adli Tıp Kurumu morgundan alınmasının ardından cenaze aracını dualarla memleketi Hakkari'ye uğurladı.

CENAZEYİ KARDEŞİ VE YAKINLARI TESLİM ALDI

Orakcı'nın Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan cenazesi havayolu ile önce Van'a ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye götürüldü. Cenazeyi teslim alan kardeşi ve yakınlarının oldukça üzgün oldukları gözlendi. Öte yandan, otelin 40 santim büyüklüğündeki baca kapağının rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak havuz kenarında oturan Hanım Kaya Orakcı'nın ölümüne neden olmasından dolayı ailenin otelden davacı ve şikayetçi olacağı avukatların işlemlere başladığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otel müdürü M. D.'nin ise Jandarma'da ki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Kimesterseni:

hani simdi yazacagimi garip bulacaksiniz ama yaptirim karsilastirmasi icin goz onune cikarmak istedim, bu olay amerikada olsa o kadinin yakinlari o isletmeye ortak olur( yani o kadar tazminat alir ve sorumlular hapse gider)

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Can :

Ecel

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