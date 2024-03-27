Üye Girişi
Haberler

Sokakta yürüyen kız çocuğunun üzerine koştuktan sonra vurarak düşürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna elinde pazar arabası olan kimliği belirsiz bir kişi saldırdı. Çocuğun sırtına vuran saldırgan, çocuğu düşürdü ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaya tanık olan bir mahalle sakini, saldırganın 'Benim önümden kimse geçemez' diyerek bir kadına da saldırmaya çalıştığını söyledi. Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kayda geçti.

ÜZERİNE KOŞTUĞU ÇOCUĞA VURARAK DÜŞÜRDÜ

Olay, 23 Mart'ta Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde pazar arabası bulunan kimliği belirsiz bir erkek, sokağın diğer ucundaki sırt çantalı kız çocuğuna doğru koştu. Kendisine doğru gelen kişiyi gören çocuk panikledi ve yakındaki zincir marketin şubesine sığınmak istedi. Koşarak gelen adam, çocuğun sırtına vurup düşürdü.

Sokakta yürüyen kız çocuğunun üzerine koştuktan sonra vurarak düşürdü

KORKUYA KAPILAN KIZ ÇOCUĞU UZAKLAŞTI

Market çalışanlarının yardım ettiği çocuk büyük korku yaşarken, saldırgan ise uzaklaştı. Bu sırada olayı görenler ve bir kadın market çalışanı, saldırgana tepki gösterdi. Çocuk ise dersi olduğunu söyleyerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokakta yürüyen kız çocuğunun üzerine koştuktan sonra vurarak düşürdü

"BENİM ÖNÜMDEN KİMSE GEÇEMEZ"

Olaya şahit olan mahalleli Özlem Karayalçın, "Sabah saatlerinde balkonda oturuyordum. Kız çocuğu yürürken bir adam koşarak geldi ve sırtına vurup düşürdü. Çalışanlardan biri adama 'Ne yapıyorsunuz' diye sorduğunda, 'Benim önümden kimse geçemez' deyip elindeki pazar arabasıyla kadına da saldırmaya çalıştı. Biz inene kadar adam elini, kolunu sallayarak gitti. Tedirgin oluyoruz, çocuklarımız var etrafta okullar var. O günden sonra da görmedim" dedi.

Sokakta yürüyen kız çocuğunun üzerine koştuktan sonra vurarak düşürdü

Sokakta yürüyen kız çocuğunun üzerine koştuktan sonra vurarak düşürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muratpaşa Antalya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir? DEM Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Toprakkale adayı Meltem Taşkın kimdir? DEM Parti Osmaniye Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Merkez adayı Ziver Gümüş kimdir? DEM Parti Niğde Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Merkez adayı Başak Caner Aktaş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak, hangi okulda? Liderler nerede oy kullanacak? Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu? DEM Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Bor adayı Ayten Yıldırım kimdir? DEM Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Ürgüp adayı Nazım Kaya kimdir? DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir? Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne? Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title